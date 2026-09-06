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Polisin şüphelenip durdurduğu araçta cinayet şüphelileri çıktı

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Polisin şüphelenip durdurduğu araçta cinayet şüphelileri çıktı
Fotoğraf Başlığı Polisin şüphelenip durdurduğu araçta cinayet şüphelileri çıktı

Nevşehir'de polis ekipleri plakasız olduğunu gördükleri bir aracı durdurdu. Bu sırada polis telsizine bölgede bir silahlı saldırı olduğu ihbarı gelince ekipler araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin silahlı saldırıyı itiraf ettiği öğrenildi.

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Nevşehir'de gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız olduğu görülen bir aracı takip ederek durdurdu. Araçta olan 3 kişinin, kısa süre önce yaşanan silahlı saldırının şüphelileri olduğu tespit edildi. Olayda ağır yaralanan şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üstünde olan bir iş yerinin otoparkında yaşandı. Alınan bilgilere göre, Levent Ç. (50) henüz tespit edilemeyen bir sebeple telefonda Yusuf Ç. ve kardeşi Ahmet Enes Ç. ile tartıştı. Tartışmanın sonrasında Levent Ç.'nin olduğu yerin öğrenilmesi üzerine iki kardeş ve arkadaşları Rahman A. ile beraber belirtilen adrese geldi. Burada araçtan hiç inmeden Levent Ç. ve yanında bulunan arkadaşına ateş eden şüpheliler, daha sonra olay yerinden plakaları sökülmüş araçla kaçtı.

Polisin şüphelenip durdurduğu araçta cinayet şüphelileri çıktı
Başlık ResmiPolisin şüphelenip durdurduğu araçta cinayet şüphelileri çıktı

POLİSLER ANONSU DUYUP GÖZALTINA ALDI

Şüpheliler olay yerinden panik içinde uzaklaşırken, bölgede devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri plakasız araçtan şüphelenerek aracı durdurdu. Ekipler, şahısların kimlik kontrolünü yaptığı esnada yakın bölgede yaşanan silahlı yaralama olayı ile alakalı anonsu duydu. Bunun üzerine araçta olan 3 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Levent Ç., yanında bulunan arkadaşı tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Levent Ç., burada doktorların bütün müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ve araçlarda gerçekleştirilen incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Levent Ç.'nin sırtına isabet ettiği, bir merminin ise araca isabet ettiği tespit edildi. Olayla alakalı gözaltına alınan Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A.'nın suçlarını itiraf ettikleri bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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İstanbul Esenyurt
3. SAYFA

İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında silahlı saldırı! Korsan taksici, polisi şehit etti
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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