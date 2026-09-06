Fenerbahçe'de loca krizi sürüyor: Acun Ilıcalı'ya bir kez daha engel

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın loca kullanımıyla ilgili gerilim devam ediyor. Aziz Yıldırım yönetimi, Beşiktaş derbisinde yaklaşık 20 kişilik güvenlik önlemi alırken, mahkemenin loca konusunda yapılan yeni başvuruyu da reddettiği öğrenildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında cumartesi akşamı oynanan derbide, Acun Ilıcalı'nın locayı kullanması bir kez daha engellendi. Aziz Yıldırım yönetiminin, yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibiyle loca çevresinde önlem aldığı ve adli makamlarla birlikte mahkeme kararının uygulanması için harekete geçtiği belirtildi. Bu kapsamda locaya gelen kişilerin karşılaşmayı buradan takip etmesine izin verilmedi.

Öte yandan, mahkeme kararına rağmen daha önce tahrip edildiği öne sürülen locanın derbi öncesinde de kullanılamaz durumda olduğu iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın girişi engellenen locasının son hali

MAHKEMEDEN İKİNCİ RET KARARI

Loca konusunda yaşanan gerilim devam ederken, Aziz Yıldırım yönetiminin hafta içinde mahkemeye yaptığı yeni başvurudan da sonuç çıkmadığı öğrenildi.

Mahkemenin başvuruyu reddetmesiyle birlikte yönetimin loca konusunda yaptığı başvuruların ikincisi de olumsuz sonuçlandı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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