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Spor

Derbiye damga vuran gerilimin geçmişi ortaya çıktı: Skriniar ile Vlahovic daha önce de karşı karşıya gelmiş

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Derbiye damga vuran gerilimin geçmişi ortaya çıktı: Skriniar ile Vlahovic daha önce de karşı karşıya gelmiş
Fotoğraf Başlığı Derbiye damga vuran gerilimin geçmişi ortaya çıktı: Skriniar ile Vlahovic daha önce de karşı karşıya gelmiş

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasındaki gerilim geceye damga vurdu. İki yıldızın yaşadığı tartışmanın geçmişinin Serie A'ya uzandığı ve benzer bir gerilimin 2022'de de yaşandığı ortaya çıktı.

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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonundaki ilk derbisinde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya skor kadar iki takımın yıldızları Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasındaki gerilim de damga vurdu.

Derbiye damga vuran gerilimin geçmişi ortaya çıktı: Skriniar ile Vlahovic daha önce de karşı karşıya gelmiş
Başlık ResmiDerbiye damga vuran gerilimin geçmişi ortaya çıktı: Skriniar ile Vlahovic daha önce de karşı karşıya gelmiş

DERBİDE TANSİYONLAR YÜKSELDİ

İki futbolcunun ikili mücadelesi sırasında topun Skriniar'ın koluna temas etmesinin ardından hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Karara tepki gösteren Vlahovic ile Skriniar arasında sözlü tartışma yaşandı. Gerilimin kısa süre içerisinde büyümesiyle iki futbolcu birbirlerinin üzerine yürürken, takım arkadaşları araya girerek tarafları ayırdı.

Hakem Halil Umut Meler, yaşananların ardından hem Skriniar'a hem de Vlahovic'e sarı kart gösterdi.

Derbiye damga vuran gerilimin geçmişi ortaya çıktı: Skriniar ile Vlahovic daha önce de karşı karşıya gelmiş
Başlık ResmiDerbiye damga vuran gerilimin geçmişi ortaya çıktı: Skriniar ile Vlahovic daha önce de karşı karşıya gelmiş

İKİ YILDIZIN GEÇMİŞİ İTALYA'YA UZANIYOR

Skriniar ile Vlahovic arasındaki gerilimin yalnızca derbiye özgü olmadığı da gündeme geldi. İtalya'da uzun yıllar forma giyen iki futbolcu, Serie A dönemlerinde de birçok kez birbirlerine rakip oldu. Skriniar, Sampdoria ve Inter formalarıyla İtalya'da mücadele ederken Vlahovic, Fiorentina ve Juventus'ta görev yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iki futbolcunun derbideki mücadelesinin benzeri Nisan 2022'de oynanan Juventus-Inter karşılaşmasında da yaşandı. İtalya'da birçok kez rakip olan Skriniar ve Vlahovic'in geçmişteki rekabeti, derbide yaşanan gerginliğin ardından yeniden gündeme geldi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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