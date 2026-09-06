Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber: Sakatlık durumu netleşti

Galatasaray, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın sağlık durumlarını açıkladı. İki futbolcuda da sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edilirken, Osimhen’in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan kontrollerin ardından iki futbolcunun da sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten durumla ilgili resmi açıklama da geldi.

Açıklamada, "Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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OSIMHEN YAKLAŞIK 3 HAFTA YOK

Sözcü'nün haberine göre, Tedavisine başlanan Victor Osimhen'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Nijeryalı golcünün bu süreçte Galatasaray'ın Sporting Lizbon deplasmanı, Kocaelispor karşılaşması ve Trabzonspor deplasmanında forma giyememesi öngörülüyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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