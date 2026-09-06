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KPSS soruları ve cevap anahtarı ekranı! 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı!

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KPSS soruları ve cevap anahtarı ekranı! 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı!
Fotoğraf Başlığı KPSS soruları ve cevap anahtarı

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde tamamlandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavın sona ermesiyle birlikte gözler bu kez ÖSYM'nin yayımlayacağı soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. İşte KPSS soruları ve cevap anahtarı ekranı...

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2026-KPSS Lisans Sınavı: Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! İşte KPSS soruları ve cevap anahtarı ekranı.

KPSS soruları ve cevap anahtarı ekranı! 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı!
Başlık ResmiKPSS soruları ve cevap anahtarı ekranı! 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı!

KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının tamamlanmasının ardından adayların ilk gündemi soru kitapçığı oldu. 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından açıklandı.

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı için tıklayınız.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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