KPSS soruları ve cevap anahtarı ekranı! 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı!
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde tamamlandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavın sona ermesiyle birlikte gözler bu kez ÖSYM'nin yayımlayacağı soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. İşte KPSS soruları ve cevap anahtarı ekranı...
2026-KPSS Lisans Sınavı: Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! İşte KPSS soruları ve cevap anahtarı ekranı.
KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının tamamlanmasının ardından adayların ilk gündemi soru kitapçığı oldu. 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından açıklandı.
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı için tıklayınız.