KPSS sürecinde sınav takvimi ve merkezi yerleştirme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans oturumları Eylül ayında devam ederken adaylar KPSS 2026 tercihleri ve merkezi atamalar ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının cevaplarını araştırıyor.

2026 yılında gerçekleştirilecek merkezi yerleştirmelerin ilki olan KPSS-2026/1 kapsamında tercih süreci Temmuz ayında tamamlandı ve yerleştirme sonuçları 24 Temmuz'da açıklandı. Şimdi ise gözler yılın ikinci merkezi yerleştirmesine çevrildi. Peki, KPSS 2026 tercihleri ve merkezi atamalar ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2026 TERCİHLERİ VE MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN?

KPSS-2026/1 tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00'da başladı. Adaylara tercihlerini tamamlamaları için 16 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar süre verildi. İlk merkezi yerleştirmenin sonuçları ise 24 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.

KPSS 2026 tercihleri ve merkezi atamalar ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların beklediği ikinci merkezi atama için tercih döneminin 17 Aralık 2026 ile 24 Aralık 2026 tarihleri arasında olması bekleniyor. Bir önceki yılın ikinci merkezi yerleştirmesinde KPSS-2025/2 tercihleri 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2026 yılının ikinci merkezi yerleştirmesinde de Aralık ayında yapılması bekleniyor.

KPSS 2026 tercihleri ve merkezi atamalar ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşti. Sınav, Türkiye genelindeki 81 il ile Lefkoşa'da bulunan toplam 145 sınav merkezinde uygulanırken Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu.

2026-KPSS Lisans sınavı sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar elde ettikleri KPSS puanlarını öğrenebilecek. KPSS puanının geçerlilik süresi ise iki yıl olacak.

KPSS 2026 tercihleri ve merkezi atamalar ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-KPSS Lisans kapsamında Alan Bilgisi sınavları da Eylül ayında yapılacak. Alan Bilgisi'nin ilk iki oturumu 12 Eylül'de, üçüncü oturumu ise 13 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi atama süreci başlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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