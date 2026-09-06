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Spor

Luis Suarez'den Fenerbahçe itirafı: Beni istediler ama artık geride kaldı

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Luis Suarez'den Fenerbahçe itirafı: Beni istediler ama artık geride kaldı

Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Safi'nin transfer vaatleri arasında gösterilen Luis Suarez, sarı-lacivertli kulüple ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Uruguaylı yıldız, "Bu olay yaşandı" diyerek transfer görüşmelerini doğrularken, Sporting'de kalmaya devam ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle sonuçlanan kongre öncesinde, eski başkan adayı Hakan Safi'nin transfer vaatleri arasında yer alan Luis Suarez'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sporting forması giyen Uruguaylı yıldız, Hakan Safi ile transfer görüşmesi yapıldığı iddialarını doğrularken, Fenerbahçe'ye transferinin gündeme geldiğini açıkça ifade etti.

Luis Suarez'den Fenerbahçe itirafı: Beni istediler ama artık geride kaldı
Başlık ResmiLuis Suarez'den Fenerbahçe itirafı: Beni istediler ama artık geride kaldı

"ASLA YALAN SÖYLEMEM"

Luis Suarez'e, Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Safi ile yapılan anlaşmanın gerçek olup olmadığı soruldu. Uruguaylı futbolcu, görüşmelerin yaşandığını şu sözlerle vurguladı doğruladı:

"Beni tanımlayan bir şey varsa, o da yalan söylemememdir. Başkanım bir hafta önce bu konuda çok net konuştu. Transfer piyasasında elbette bazı şeyler olabilir. Bunun hiçbir zaman yaşanmadığını söylemeyeceğim, çünkü yaşandı."

Suarez, Fenerbahçe ihtimalinin geçmişte kaldığını belirtirken Sporting'e olan bağlılığını da vurguladı:

"Ben bir erkeğim; kameraya ve bütün taraftarlara bakarak söylüyorum: Bu olay yaşandı ancak artık geride kaldı, çünkü ben hiçbir yere gitmedim. Aklım tamamen Sporting'de. Daha önce de söylediğim gibi, sahada Sporting'e bütünüyle bağlı olduğumu kanıtlamaya devam ediyorum."

Luis Suarezden Fenerbahçe itirafı: Beni istediler ama artık geride kaldı
Başlık ResmiLuis Suarezden Fenerbahçe itirafı: Beni istediler ama artık geride kaldı

TEKNİK DİREKTÖRÜ DE DOĞRULADI

Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'e de Suarez'in Hakan Safi ile anlaşmaya vardığını doğrulamasının ardından yaptığı açıklamalar soruldu. Portekizli teknik adam, transfer döneminde oyuncularına farklı kulüplerden ilgi gelmesini doğal karşıladığını belirtti.

"Bunu doğal karşılıyorum. Transfer piyasasının işleyişinin normal olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda gol attığı harika bir sezon geçiren büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla transfer piyasasının ona ilgi göstermesi son derece doğal."

Borges, transfer gündeminin zaman zaman oyuncuların kafasını karıştırabileceğini kabul ederken Suarez'in saha içindeki konsantrasyonundan memnun olduğunu söyledi:

"Bunun zaman zaman sadece onun değil, herkesin kafasını karıştırması da normal. Ancak her şeyden önce onu daima işine odaklanmış hâlde gördüm."

Luis Suarez'den Fenerbahçe itirafı: Beni istediler ama artık geride kaldı
Başlık ResmiLuis Suarez'den Fenerbahçe itirafı: Beni istediler ama artık geride kaldı

"HİÇ AYRILMAK İSTEMEDİ"

Rui Borges, Suarez'in transfer iddialarına rağmen Sporting'den ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret vermediğini söyledi.

"Luis'i de diğer oyuncuları da anlıyorum. Tekrar ediyorum; transfer piyasası bazen onların düşüncelerini etkileyebilir. Fakat ne onda ne de başka bir oyuncuda ayrılma arzusu, bu yönde bir hırs veya Sporting'de bulunduğu için bir mutsuzluk gördüm. Böyle bir şey kesinlikle olmadı."

Borges, Suarez ve takım arkadaşlarının transfer dönemine rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman işlerine odaklandılar, daima büyük bir konsantrasyonla çalıştılar ve her şeyden önemlisi, takıma yardımcı olmak için son derece büyük bir istek gösterdiler."

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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