Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızına övgü: LaLiga'da oynat 47 gol atar

Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü atan Dusan Vlahovic, Nihat Kahveci'nin övgülerini topladı. Kahveci, Sırp yıldızın performansını "beklenti üstü" olarak değerlendirirken Vincenzo Italiano ile kurduğu uyuma dikkat çekip çarpıcı bir benzetmede bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2026/27 sezonunda 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın golüyle karşılaşmada öne geçerken Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın golüyle skora denge getirdi. Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda Dusan Vlahovic'in attığı golle 2-1 öne geçti ve kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak derbiden galibiyetle ayrıldı.

Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Kontraspor YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile Dusan Vlahovic'in performansına dikkat çekti.

Nihat Kahveciden Beşiktaşın yıldızına övgü: LaLigada oynat 47 gol atar

"2 MAÇTA 4 GOL, BEKLENTİ ÜSTÜ BİR BAŞLANGIÇ"

Kahveci, Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla kısa sürede yakaladığı gol temposunun beklentilerin üzerine çıktığını söyledi.

"Bizim taraftarlar böyle derbilerde gol atan futbolcuyu daha kıymetli bulur, daha da çok sever. Vlahovic gelmeden söyledik zaten neler yapabileceğini ama 2 maçta 4 gol, beklenti üstü bir başlangıç."

Nihat Kahveciden Beşiktaşın yıldızına övgü: LaLigada oynat 47 gol atar

"ORKUN'UN TOPU VERMESİ ÖZGÜVENİNİ ARTTIRDI"

Vlahovic'in performansındaki yükselişte takım arkadaşlarının da önemli rol oynadığını belirten Kahveci, özellikle Orkun Kökçü'nün katkısına vurgu yaptı.

"Ama zaten Çorum maçından sonra konuştuk, Orkun'un topu ona vermesi ve topu ağlarda görmesi özgüvenini artırdı ve devam ediyor. Vincenzo Italiano'yu Real Madrid'in başına koy, Vlahovic 47 gol atar"

Kahveci, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile Vlahovic arasındaki uyuma da dikkat çekerek dikkat çeken bir benzetmede bulundu.

"Vincenzo Italiano'yu Real Madrid'in başına koy, Vlahovic 47 gol atar LaLiga'da. Bazı oyuncuların hocayla enerjisi ve sinerjisi tutuyor."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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