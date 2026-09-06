Putin, Trump ve Xi aynı masaya mı oturacak? Moskova'dan üçlü zirve açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya, ABD ve Çin liderlerini bir araya getirecek üçlü zirve ihtimalinin gündemde olduğunu açıkladı. Ryabkov, böyle bir görüşmenin hazırlık aşamasına geçtiğini söylemenin ise henüz erken olduğunu ifade etti.

Rusya, ABD ve Çin liderlerini aynı masada buluşturabilecek üçlü zirve yeniden gündeme geldi. TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, böyle bir formatın daha önce uygulanmadığını ancak ihtimali dışlamadıklarını söyledi.

"HİÇBİR ŞEYİ DIŞLAYAMAM"

Üçlü görüşme fikrinin kamuoyuna da yansıdığını söyleyen Ryabkov, henüz somut bir hazırlık sürecinin başlamadığını belirtti.

"Böyle bir fikir var ve kamuoyuna da yansıtıldı. Bunun hazırlık aşamasına geçtiğini söylemek abartı olur."

Ryabkov, görüşmenin içeriği ve sonuçlarının belirleyici olacağını ifade ederek en üst düzey temasların önemli siyasi mesajlar verdiğini söyledi.

Putin, Trump ve Xi aynı masaya mı oturacak? Moskovadan üçlü zirve açıklaması

ÜÇ LİDER DAHA ÖNCE AYNI FORMATTA BULUŞMADI

Rusya, ABD ve Çin liderlerinin katıldığı üçlü bir zirvenin bugüne kadar gerçekleştirilmediğini hatırlatan Ryabkov, ihtimale kapıyı açık bıraktı.

"Rusya, Çin ve ABD liderlerinin katılımıyla üçlü bir format şimdiye kadar uygulanmadı. Elbette hiçbir şeyi dışlayamam."

Putin, Trump ve Xi aynı masaya mı oturacak? Moskovadan üçlü zirve açıklaması

PUTİN VE Şİ, TRUMP'LA ÜÇLÜ ZİRVEYİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Uşakov daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'de düzenlenecek APEC Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'ın da katılımıyla üçlü görüşme yapılması ihtimalini gündeme getirdiğini açıklamıştı.

Ancak Moskova'nın son açıklamasına göre üçlü zirve fikri masada bulunmasına rağmen henüz hazırlık aşamasına geçilmiş değil.

PUTİN, TRUMP'IN ROLÜNÜ ÖVDÜ

Putin'in ABD Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin yaklaşık üç saat sürdüğü bildirildi. Kremlin danışmanı Uşakov, görüşmeyi "son derece yararlı" olarak nitelendirirken ABD heyetinin savaşın sona erdirilmesine yönelik çeşitli fikirler sunduğunu açıkladı.

Putin ise görüşmenin başında ABD Başkanı Trump'ın yürüttüğü diplomasiye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Zor bir duruma girdiğinin farkında olmasına rağmen, bir uzlaşmaya varılmasına yardımcı olma ve Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunma çabalarını sürdürüyor.

ABD HEYETİ YENİ ÖNERİLERLE GELDİ

Uşakov, Witkoff ve Kushner'ın "çözüm için muhtemel yollara ilişkin bir dizi fikir" sunduğunu ancak tekliflerin ayrıntılarının açıklanmayacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de görüşmeleri "içerikli" olarak değerlendirirken önümüzdeki haftalarda yeni adımların açıklanacağını açıkladı.

Witkoff ve Kushner'ın Moskova temaslarının ardından Kiev'e geçerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi planlanıyor.

PUTİN SAHADAKİ HEDEFLERİNDEN GERİ ADIM ATMADI

Diplomasi trafiğine rağmen Moskova'nın savaşın sona erdirilmesine ilişkin temel pozisyonunda değişiklik sinyali gelmedi. Uşakov'a göre Putin, Rus kuvvetlerinin sahada "gerçek bir ilerleme" kaydettiğini ve Moskova'nın hedeflerine ulaşacağından emin olduğunu ABD heyetine söyledi.

Putin ayrıca herhangi bir anlaşmada Moskova'nın "çatışmanın temel nedenleri" olarak tanımladığı konuların çözülmesi gerektiğini öne sürdü.

KİEV İÇİN 3 GÜNLÜK TALİMAT

Görüşmenin ardından Kremlin'den dikkat çeken bir karar da geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in ABD heyetinin Kiev ziyareti nedeniyle Rus kuvvetlerine üç gün boyunca Kiev'e saldırmama talimatı verdiğini açıkladı.

Zelenskiy de ABD heyetinin diplomatik temasları kapsamında Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik saldırılardan pazartesi gününe kadar kaçınmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ancak üç günlük saldırı arası yalnızca diplomatik ziyaretler sırasındaki karşılıklı güvenlik düzenlemesi olarak öne çıkarken, tarafların savaşın sona erdirilmesine ilişkin temel anlaşmazlıklarında henüz bir uzlaşma sağlanmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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