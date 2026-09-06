Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda milyonlarca aday sınava girdi. Antalya'da sınava geç kalan ve çıplak ayakla sınav merkezine koşan aday kapıların kapandığını görünce "Spor yapmış oldum seneye tekrar gireceğim." dedi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da hareketliliğe sahne oldu. Bir aday elinde terliği yalın ayak koşarak geldiği sınavı saniyelerle kaçırdı. Nefes nefese kalan aday vatandaşların verdiği suyu içerek "Spor yapmış oldum seneye tekrar gireceğim" dedi.

Türkiye genelinde milyonlarca memur adayının katılımıyla yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Antalya'da hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi çerçevesinde organize edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları için adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinde hazır bulundu. Sınav merkezlerinin olduğu bölgelerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk dikkat çekerken, memur olma hayali kuran binlerce aday sınav salonlarına girerek ter döktü.

Çıplak ayakla sınava koştu, kapıda kalınca spor oldu dedi

"SPOR YAPMIŞ OLDUK"

Adayların birçoğu erken saatlerde geldikleri sınav merkezlerinde yerlerini alırken, kimileri ise son dakikada sınav merkezine yetişti. Bazı adaylar ise bütün çabalarına karşın kapıların kapanmasına yetişemedi. İlk defa KPPS'ye girecek olan Baran Bayraklı ise elinde terlik yalın ayak koşarak geldiği sınav merkezinde kapının kapanmasını saniyelerle kaçırdı. Nefes nefese kaldığı sınav merkezinde kapıların kapandığını gören Bayraklı "Spor yapmış olduk. Seneye tekrar gireriz artık" ifadelerini kullandı. Bayraklı çevredeki vatandaşların uzattığı suyu içip bir süre dinlendikten sonra sınav merkezinden ayrıldı.

Sınava giren adayların dışında onları yalnız bırakmayan veliler okul bahçeleri ve çevrelerinde heyecanla sınavın bitmesini bekledi. Çocuklarının geleceği için okul önlerinde bekleyen aileler, sınav heyecanını dışarıda yaşadı. Sınav merkezinin çevresinde çocuklarını bekleyen Elvan Eren, "Oğlum diyetisyenlik mezunu, KPSS'ye sıkı hazırlandı. Girdi bakalım sonuç ne olacak. Daha önceden deneyimi var, ama sadece çocuğumuz değil bizlerde her defasında ilk kez giriyormuş gibi heyecan yaşadık aile olarak. İyi bir puan alıp Antalya'ya atanmasını istiyoruz. Devletine, milletine faydalı bir diyetisyen olarak sağlık alanında hizmet vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çıplak ayakla sınava koştu, kapıda kalınca spor oldu dedi

"HAYATIN TAMAMI SINAV"

Ayhan Eren ise, "Oğlumuz bu sene tekrar bir sınav denemesi yapacak. İnşallah iyi bir puan alır. Gönlüne göre iyi bir yere atanması, çalışmak nasip olur. Sınav heyecanı yıllardır devam ediyor. Lise, üniversite, KPSS bu sınav maratonu hiçbir zaman bitmeyecek, devam edecek. Hayatın tamamı bir sınav, her aşamada başarılı olması için mutlaka bir çaba göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ali Sarıca ise, "Tabi ki onun da bir beklentisi var, ama her şeyin hayırlısı diyelim. Tüm çocuklarımıza başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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