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KPSS’de 5 yılın bilançosu: Merkezî sistemle 20 bin memur atandı

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KPSS’de 5 yılın bilançosu: Merkezî sistemle 20 bin memur atandı

Pazar günü yapılacak KPSS Lisans sınavı öncesi merkezi atamalardaki tablo dikkat çekti. Son 5 yılda 1,5 milyondan fazla tercih yapılırken, 20 bin 52 aday kamu kadro ve pozisyonlarına yerleşti.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

ÖSYM'nin KPSS-2022/1 ile KPSS-2026/1 arasında gerçekleştirdiği 9 merkezi yerleştirmede lisans ve ön lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlar için toplam 1,5 milyondan fazla tercih yapılırken, her yıl yüz binlerce adayın tercih yaptığı merkezi atamalarda son 5 yılda 20 bin 52 kişi kamuya yerleşerek memuriyet hayaline kavuştu.

KPSS’de 5 yılın bilançosu: Merkezî sistemle 20 bin memur atandı
Başlık ResmiKPSS’de 5 yılın bilançosu: Merkezî sistemle 20 bin memur atandı

EN FAZLA TERCİH 2022'NİN 2'NCİ ATAMASINDA

ÖSYM'nin 9 merkezi yerleştirmeye ilişkin “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler” tablolarına göre, lisans ve ön lisans düzeyinde en fazla tercih KPSS-2022/2 merkezi yerleştirmesinde yapıldı. Bu dönemde 146 bin 342 lisans ve 148 bin 706 ön lisans mezunu olmak üzere toplam 295 bin 48 aday kadro ve pozisyonlar için tercihte bulundu. Buna karşılık 1504 lisans ve 1177 ön lisans mezunu olmak üzere toplam 2 bin 681 aday yerleştirildi.

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EN FAZLA YERLEŞTİRME 2023/2'DE

Lisans ve ön lisans düzeyinde en yüksek merkezi yerleştirme ise KPSS-2023/2 döneminde gerçekleşti. Bu dönemde 153 bin 347 aday tercih yaparken, 2 bin 595 lisans ve 961 ön lisans mezunu olmak üzere toplam 3 bin 556 kişi kamu kadro ve pozisyonlarına yerleşti. 2025/2 döneminde ise 220 bin 390 lisans ve ön lisans mezunu aday tercih yaptı. Buna karşılık 3 bin 40 aday merkezi yerleştirme sonucunda kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşti. 2026/1'de de 175 bin 138 aday tercih yaparken, 1804 lisans ve ön lisans mezunu yerleştirildi.

AYNI ADAY BİRDEN FAZLA DÖNEMDE TERCİH YAPABİLİYOR

Pazar günü yapılacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde ortaya çıkan tablo, merkezi yerleştirmelerde aday sayısı ile yerleştirme sayısı arasındaki farkı ortaya koydu. Aynı adayın farklı merkezi yerleştirme dönemlerinde yeniden tercih yapabilmesi nedeniyle 1,5 milyonluk rakam, benzersiz aday sayısını değil, dokuz dönemdeki toplam tercih yapan aday sayılarını gösteriyor. Bu durumda merkezi yerleştirmelerde her 100 tercih sahibine karşılık yaklaşık 1,3 yerleştirme gerçekleştiği görüldü.

KPSS’de 5 yılın bilançosu: Merkezî sistemle 20 bin memur atandı
Başlık ResmiKPSS’de 5 yılın bilançosu: Merkezî sistemle 20 bin memur atandı

5,4 MİLYON KAMU ÇALIŞANININ 3,5 MİLYONU MEMUR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın raporuna göre Türkiye'de Haziran 2026 itibarıyla kamu sektöründe çalışanların sayısı 5 milyon 417 bin 126'ya ulaştı. Kamu istihdamının en büyük bölümünü 3 milyon 582 bin 25 kişiyle kadrolu personel oluşturdu. Sözleşmeli personel sayısı 419 bin 801 olurken, sürekli işçi sayısı 1 milyon 267 bin 501'e ulaştı. Geçici işçiler ve diğer statülerde çalışanlarla birlikte kamu sektöründeki toplam istihdam 5,4 milyonu aştı.

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