Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Eğitim

MEB beslenme meselesine büyük önem veriyor! Ücretsiz yemek desteği 1 milyon öğrenciyi aştı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MEB beslenme meselesine büyük önem veriyor! Ücretsiz yemek desteği 1 milyon öğrenciyi aştı

Taşımalı eğitim, özel eğitim, pansiyon ve yatılılık, yarım yatılılık ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik farklı uygulamalar kapsamında ücretsiz yemek hizmeti sunduklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uygulamanın kapsamını genişleteceklerini söyledi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Esma Altın
ESMA ALTIN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi toplam 1 milyon 16 bin öğrenciye ücretsiz beslenme desteği sunulduğunu söyledi. Milletvekillerinin, ücretsiz yemek desteğine ilişkin yazılı soru önergelerine cevap veren Bakan Tekin, öğrencilerin eğitim hakkına erişiminin yalnızca okula devamla sınırlı olmadığını belirterek, taşımalı eğitim, özel eğitim, pansiyon ve yatılılık, yarım yatılılık ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik farklı uygulamalar kapsamında ücretsiz yemek hizmeti sunulduğunu hatırlattı.

ÖNERİLEN HABERLER
Okullarda 30 bin kişilik yeni istihdam: İllere göre kontenjanlar belli oldu
GÜNDEM

Okullarda 30 bin kişilik yeni istihdam: İllere göre kontenjanlar belli oldu

TAŞIMALI EĞİTİMDE 820 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE DESTEK

4 farklı gruba sunulan ücretsiz yemek desteğine ilişkin detayları paylaşan Tekin, şunları kaydetti: “Eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel öğrencilerin taşıma yoluyla okullara erişimi sağlanırken, bu öğrencilere öğle yemeği de veriliyor. Buna göre geçtiğimiz eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında 820 bin 797 öğrenci ücretsiz öğle yemeğinden yararlandı. Taşıma merkezi okullarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verileri de dikkate alınarak belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere de ücretsiz öğle yemeği sunuldu. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler de bu destekten faydalanıyor. 2026 itibarıyla 80 ildeki 1686 özel eğitim okulunda yaklaşık 52 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor. Ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin desteklenmesi amacıyla genel bütçe ödeneğiyle karşılanan yarım yatılılık kapsamında da mutfak ve yemekhane imkânları uygun olan 81 ildeki 498 okul ve 644 pansiyonda uygulanan ücretsiz yemek hizmetinden 83 bin öğrenci yararlanıyor. Ayrıca Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının pansiyonlarında bulunan 57 bin 82 lise öğrencisi ile 3 bin 390 imam hatip ortaokulu öğrencisi olmak üzere toplam 60 bin 472 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlandı.

MEB beslenme meselesine büyük önem veriyor! Ücretsiz yemek desteği 1 milyon öğrenciyi aştı
Başlık ResmiMEB beslenme meselesine büyük önem veriyor! Ücretsiz yemek desteği 1 milyon öğrenciyi aştı

BESLENME YETERSİZLİKLERİNE YAKIN TAKİP

Tekin ayrıca, beslenme yetersizliğinin öğrencinin okula devamını, dikkatini, öğrenme süreçlerine katılımını veya psikososyal iyi oluşunu olumsuz etkilediğinin gözlenmesi halinde gerekli rehberlik ve yönlendirme süreçlerinin işletildiğini ifade etti. Bu kapsamda öğrencilerle bireysel görüşmeler yapıldığını belirten Tekin, ailelerle iş birliği kurulduğunu, gerekli durumlarda öğrencilerin sağlık kuruluşları ile sosyal hizmet birimlerine yönlendirildiğini açıkladı. Öğrencilerin sağlıklı beslenmesini desteklemek amacıyla okul kantini, yemekhane, kafeterya, büfe ve diğer gıda işletmelerine yönelik denetimlerin de sürdürüldüğünü bildiren Tekin, Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan diyetisyenler tarafından öğrencilere, öğretmenlere ve velilere beslenme ve gıda okuryazarlığı eğitimleri verildiğini aktardı.

ÖNERİLEN HABERLER
Yetersiz beslenme kanserden ölüm sebebi: Her dört hastadan biri kaybediliyor
SAĞLIK

Yetersiz beslenme kanserden ölüm sebebi: Her dört hastadan biri kaybediliyor

YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Öte yandan, taşımalı eğitim, özel eğitim, pansiyon ve yatılılık, yarım yatılılık ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi gibi başlıklarda yürütülen ücretsiz yemek desteğinin kapsamının genişletilmesine ilişkin değerlendirmeler sürdürüldüğünü aktaran Bakan Tekin, bu konuda öğrenci ihtiyaçları, mevcut altyapı, bütçe imkânları, mevzuat ve kurumlar arası iş birliğinin dikkate alındığını belirtti.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Eğitim
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
POLİSE ATEŞ AÇTI!
POLİSE ATEŞ AÇTI!
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda sıcak dakikalar
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
10 gemicinin kaybolduğu faciada kahreden detay!
2 KAPTAN TUTUKLANDI
2 KAPTAN TUTUKLANDI
Marmara'daki gemi kazasında yeni gelişme
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
Denizcilerin 'Uyku uyuyamayacağız' dediği tehlike
34 YILLIK SKANDAL
34 YILLIK SKANDAL
Suikast girişimine rağmen değişmedi
ENDİŞEYE MAHAL YOK
ENDİŞEYE MAHAL YOK
UEFA soruşturmasında emsal detayı
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
4 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
4 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
Üsküdar'da dengeleri değiştirecek transfer!
81 İLE TEFTİŞ VAR!
81 İLE TEFTİŞ VAR!
İki bakanlık devreye girdi, müfettişler yola çıktı
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
Terörsüz Türkiye’nin iletişim cephesi
155 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
155 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Denizolgun dosyasında dikkat çeken çelişki!
FACİADA 'İSRAİL' SENARYOSU
FACİADA 'İSRAİL' SENARYOSU
Mete Yarar'dan 'Kıbrıs' için çarpıcı sözler
SULTANLAR EZİP GEÇTİ
SULTANLAR EZİP GEÇTİ
Almanya'yı eledik, yarı finale yükseldik
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
Yeni furya yolda! Yapay zekâyla 3 ayda vizyonda
"UYARDIK, KAPTAN SERT ÇIKTI"
Geminin batışına saniyeler kala yaşananları anlattılar
4 İSİM KADRODA YOK
4 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin Devler Ligi kadrosu belli oldu
ÖNCE ANKARA SONRA KÜTAHYA...
ÖNCE ANKARA SONRA KÜTAHYA...
Dakikalar içinde peş peşe sallandı!
İKİ KEZ SEÇİLMİŞTİ!
İKİ KEZ SEÇİLMİŞTİ!
Başkan vekilliği CHP’den AK Parti’ye geçti
KATALONYA'DA YAKALANDI
KATALONYA'DA YAKALANDI
"Akrabama gidiyorum" diyerek kaçmıştı!
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı resmileşti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
KPSS’de 5 yılın bilançosu: Merkezî sistemle 20 bin memur atandı
Merkezî sistemle 20 bin memur atandı
Kaydet
Müfettişler yola çıkıyor! 81 şehre köpek teftişi
İki bakanlıktan köpek teftişi
Kaydet
Beyoğlu’nun hikâyeleri anlatıldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.