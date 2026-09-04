MEB beslenme meselesine büyük önem veriyor! Ücretsiz yemek desteği 1 milyon öğrenciyi aştı

Taşımalı eğitim, özel eğitim, pansiyon ve yatılılık, yarım yatılılık ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik farklı uygulamalar kapsamında ücretsiz yemek hizmeti sunduklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uygulamanın kapsamını genişleteceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi toplam 1 milyon 16 bin öğrenciye ücretsiz beslenme desteği sunulduğunu söyledi. Milletvekillerinin, ücretsiz yemek desteğine ilişkin yazılı soru önergelerine cevap veren Bakan Tekin, öğrencilerin eğitim hakkına erişiminin yalnızca okula devamla sınırlı olmadığını belirterek, taşımalı eğitim, özel eğitim, pansiyon ve yatılılık, yarım yatılılık ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik farklı uygulamalar kapsamında ücretsiz yemek hizmeti sunulduğunu hatırlattı.

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TAŞIMALI EĞİTİMDE 820 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE DESTEK

4 farklı gruba sunulan ücretsiz yemek desteğine ilişkin detayları paylaşan Tekin, şunları kaydetti: “Eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel öğrencilerin taşıma yoluyla okullara erişimi sağlanırken, bu öğrencilere öğle yemeği de veriliyor. Buna göre geçtiğimiz eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında 820 bin 797 öğrenci ücretsiz öğle yemeğinden yararlandı. Taşıma merkezi okullarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verileri de dikkate alınarak belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere de ücretsiz öğle yemeği sunuldu. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler de bu destekten faydalanıyor. 2026 itibarıyla 80 ildeki 1686 özel eğitim okulunda yaklaşık 52 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor. Ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin desteklenmesi amacıyla genel bütçe ödeneğiyle karşılanan yarım yatılılık kapsamında da mutfak ve yemekhane imkânları uygun olan 81 ildeki 498 okul ve 644 pansiyonda uygulanan ücretsiz yemek hizmetinden 83 bin öğrenci yararlanıyor. Ayrıca Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının pansiyonlarında bulunan 57 bin 82 lise öğrencisi ile 3 bin 390 imam hatip ortaokulu öğrencisi olmak üzere toplam 60 bin 472 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlandı.”

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BESLENME YETERSİZLİKLERİNE YAKIN TAKİP

Tekin ayrıca, beslenme yetersizliğinin öğrencinin okula devamını, dikkatini, öğrenme süreçlerine katılımını veya psikososyal iyi oluşunu olumsuz etkilediğinin gözlenmesi halinde gerekli rehberlik ve yönlendirme süreçlerinin işletildiğini ifade etti. Bu kapsamda öğrencilerle bireysel görüşmeler yapıldığını belirten Tekin, ailelerle iş birliği kurulduğunu, gerekli durumlarda öğrencilerin sağlık kuruluşları ile sosyal hizmet birimlerine yönlendirildiğini açıkladı. Öğrencilerin sağlıklı beslenmesini desteklemek amacıyla okul kantini, yemekhane, kafeterya, büfe ve diğer gıda işletmelerine yönelik denetimlerin de sürdürüldüğünü bildiren Tekin, Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan diyetisyenler tarafından öğrencilere, öğretmenlere ve velilere beslenme ve gıda okuryazarlığı eğitimleri verildiğini aktardı.

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YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Öte yandan, taşımalı eğitim, özel eğitim, pansiyon ve yatılılık, yarım yatılılık ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi gibi başlıklarda yürütülen ücretsiz yemek desteğinin kapsamının genişletilmesine ilişkin değerlendirmeler sürdürüldüğünü aktaran Bakan Tekin, bu konuda öğrenci ihtiyaçları, mevcut altyapı, bütçe imkânları, mevzuat ve kurumlar arası iş birliğinin dikkate alındığını belirtti.



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