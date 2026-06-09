Yetersiz beslenme kanserden ölüm sebebi: Her dört hastadan biri kaybediliyor
Kanser hastalarının dörtte birinin, hastalıktan ziyade yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, Onkoloji Diyetisyenliği Derneği (OnkoDiDer) bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla ilk bilimsel etkinliğini gerçekleştirdi.
- Araştırmalar, kanser hastalarının dörtte birinin kanserden ziyade hastalık sebebiyle ortaya çıkan yetersiz beslenmenin sonuçları sebebiyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.
- Onkoloji Diyetisyenliği Derneği (OnkoDiDer), kanser yolculuğunda multidisipliner beslenme yönetimine dikkat çekmek amacıyla kuruldu.
- OnkoDiDer'in ilk bilimsel faaliyeti, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi tarafından düzenlenen 15. Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi bünyesinde gerçekleştirilen “Onkoloji Diyetisyenliğinde Güncel Yaklaşımlar Kursu” oldu.
- OnkoDiDer Başkanı Doç. Dr. Dilşat Baş, kanser hastasının kemoterapi ünitesinden çıktıktan sonra yalnız kaldığını ve bilgi kirliliği ile baş başa kaldığını belirtti.
- Doç. Dr. Dilşat Baş, beslenme yönetiminin kanser hastasına sunulan bir yaşam kalitesi lüksü değil, hastanın hayatta kalma süresini doğrudan iyileştiren tıbbi bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
- ASCO ve ESPEN kılavuzlarında kaşeksiyi ve kas kaybını tek başına çözecek bir ilaç olmadığı, birincil stratejinin uzman bir onkoloji diyetisyeninin bireysel beslenme danışmanlığı olduğu belirtildi.
ZİYNETİ KOCABIYIK- Yapılan araştırmalar kanser hastalarının dörtte birinin kanserden ziyade hastalık sebebiyle ortaya çıkan yetersiz beslenmenin sonuçları sebebiyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.
Bu önemli noktada oluşan boşluğu doldurmak ve kanser yolculuğunda multidisipliner beslenme yönetimine dikkati çekmek maksadıyla kurulan Onkoloji Diyetisyenliği Derneği (OnkoDiDer), ilk bilimsel faaliyetini gerçekleştirdi.
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi tarafından düzenlenen 15. Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi bünyesinde düzenlenen “Onkoloji Diyetisyenliğinde Güncel Yaklaşımlar Kursu”na diyetisyenler yoğun ilgi gösterdi.
Bu alanda büyük bir eksiklik olduğunun altını çizen Onkoloji Diyetisyenleri Derneği (OnkoDiDer) Başkanı Doç. Dr. Dilşat Baş, kanser hastasının kemoterapi ünitesinden çıktığı andan itibaren muazzam bir yalnızlığın içine düştüğünü belirterek, “Ne yiyip ne yemeyeceği ile ilgili yeteri kadar bilgi edinemeyen hasta ve hasta yakınları internetteki bilgi kirliliği ve ‘olağanüstü kür’ vaatleriyle baş başa kalıyor.
Türkiye’de bu alanda çok büyük bir boşluk vardı. OnkoDiDer olarak tam da bu kritik boşluğu doldurmak, onkoloji ekibinde beslenme ile ilişkili ortak bir dil birliği sağlamak için yola çıktık. Çünkü beslenme yönetimi, kanser hastasına sunulan bir yaşam kalitesi lüksü değil; hastanın hayatta kalma süresini doğrudan iyileştiren tıbbi bir zorunluluktur. ASCO ve ESPEN kılavuzlarında da vurgulandığı gibi, kaşeksiyi ve kas kaybını tek başına çözecek bir ilaç yok; birincil strateji uzman bir onkoloji diyetisyeninin bireysel beslenme danışmanlığıdır” dedi.