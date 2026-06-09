Kanser hastalarının dörtte birinin, hastalıktan ziyade yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, Onkoloji Diyetisyenliği Derneği (OnkoDiDer) bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla ilk bilimsel etkinliğini gerçekleştirdi.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Yapılan araştırmalar kanser hastalarının dörtte birinin kanserden ziyade hastalık sebebiyle ortaya çıkan yetersiz beslenmenin sonuçları sebebiyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

Bu önemli noktada oluşan boşluğu doldurmak ve kanser yolculuğunda multidisipliner beslenme yönetimine dikkati çekmek maksadıyla kurulan Onkoloji Diyetisyenliği Derneği (OnkoDiDer), ilk bilimsel faaliyetini gerçekleştirdi.

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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi tarafından düzenlenen 15. Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi bünyesinde düzenlenen “Onkoloji Diyetisyenliğinde Güncel Yaklaşımlar Kursu”na diyetisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Yetersiz beslenme kanserden ölüm sebebi: Her dört hastadan biri kaybediliyor

Bu alanda büyük bir eksiklik olduğunun altını çizen Onkoloji Diyetisyenleri Derneği (OnkoDiDer) Başkanı Doç. Dr. Dilşat Baş, kanser hastasının kemoterapi ünitesinden çıktığı andan itibaren muazzam bir yalnızlığın içine düştüğünü belirterek, “Ne yiyip ne yemeyeceği ile ilgili yeteri kadar bilgi edinemeyen hasta ve hasta yakınları internetteki bilgi kirliliği ve ‘olağanüstü kür’ vaatleriyle baş başa kalıyor.

Türkiye’de bu alanda çok büyük bir boşluk vardı. OnkoDiDer olarak tam da bu kritik boşluğu doldurmak, onkoloji ekibinde beslenme ile ilişkili ortak bir dil birliği sağlamak için yola çıktık. Çünkü beslenme yönetimi, kanser hastasına sunulan bir yaşam kalitesi lüksü değil; hastanın hayatta kalma süresini doğrudan iyileştiren tıbbi bir zorunluluktur. ASCO ve ESPEN kılavuzlarında da vurgulandığı gibi, kaşeksiyi ve kas kaybını tek başına çözecek bir ilaç yok; birincil strateji uzman bir onkoloji diyetisyeninin bireysel beslenme danışmanlığıdır” dedi.

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