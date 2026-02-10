Milli Savunma Bakanlığı (MSB) memur alımı sürecinde ön başvuru aşaması tamamlandı. KPSS puanına göre oluşturulan çağrı listeleri, mülakat süreci ve sınav ücreti detayları adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yapılacak memur alımı kapsamında ön başvuru süreci tamamlandı. KPSS puan sıralamasına göre oluşturulan çağrı listeleri sonrası adaylar, mülakat süreci ve sınav ücreti bilgilerine odaklandı.

MSB MEMUR ALIMI ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı memur alımı kapsamında yapılan ön inceleme sonucunda, başvurusu kabul edilen adaylar arasından her unvan için alınacak personel sayısının 10 katı aday belirlendi. Çağrı listeleri, ilgili KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak oluşturuldu.

Adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra “Tercihlerim” menüsü aracılığıyla görüntüleyebiliyor. Çağrı kontenjanına giremeyen adaylar için süreç bu aşamada sona eriyor.

MSB MEMUR ALIMI MÜLAKAT SINAVI ZAMAN?

Ön başvurusu kabul edilen ve çağrı listesinde yer alan adayların mülakat sınavı tarihleri henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından mülakat sınavı takvimi, sınav ücretlerini yatıran adaylar için ayrıca ilan edilecek.

Adayların, mülakat tarihlerini ve sınav yerlerini kaçırmamak adına MSB Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Sınav sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSB memur alımı kapsamında mülakata katılacak adaylar için sınav ücreti 300 TL olarak belirlendi. Çağrı kontenjanına giren adayların, sınav ücretini 10-16 Şubat 2026 tarihleri arasında, en geç saat 23.30’a kadar yatırmaları gerekiyor.

Sınav ücreti ödemeleri, T.C. Vakıflar Bankası internet veya mobil bankacılık uygulamaları ile ATM’ler üzerinden “Ödemeler - Eğitim ve Sınav Ödemeleri - Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri” menüsünden yapılacak. Ücret yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

