ABD basınında Sudan’daki çatışmalarda Türk yapımı insansız hava araçlarının kullanıldığına dair iddialar yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Sudan’da herhangi bir askeri faaliyeti bulunmadığını bildirdi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Sudan’daki iç savaşta insansız hava araçlarının oynadığı role odaklanan geniş bir dosya yayımladı.

Uydu görüntülerine dayandırılan iddiaya göre Mısır’ın güneyinde yer alan Şark el-Uveynat Hava Üssü’nde Türk üretimi AKINCI TİHA’lar görüntülendi.

ABD basını Bayraktar AKINCI'yI yazdı! MSB'den açıklama geldi: Sudan'da neler oluyor?

TİHA’ların Sudan’da, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hızlı Destek Güçleri milislerine karşı yürütülen operasyonlarda kullanıldığı değerlendirmesine yer verdi.

New York Times , Sudan ordusunun son dönemde uzun menzilli ve yüksek taşıma kapasiteli İHA’lara yöneldiği aktarılırken, bu kapsamda Türkiye merkezli Baykar tarafından üretilen AKINCI TİHA’ları tercih ettiğini öne sürdü. AKINCI’nın, daha önce kullanılan Bayraktar TB2’ye kıyasla çok daha uzun menzil ve yüksek mühimmat kapasitesine sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sudan ordusunun daha önce Baykar ile TB2 İHA’lar için anlaşma yaptığı, AKINCI TİHA’ların ise çatışmalarda daha geniş menzil ve yüksek mühimmat kapasitesiyle kullanılmaya başlandığı öne sürüldü.

ABD basını Bayraktar AKINCI'yI yazdı! MSB'den açıklama geldi: Sudan'da neler oluyor?

New York Times, Sudan’daki çatışmalara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Mısır, yakın zamana kadar Sudan’da çoğunlukla diplomatik bir aktördü. Ancak insansız hava aracı faaliyetleri, Mısır’ın Sudan ordusunun yanında savaşa girdiğini ve her iki tarafta da yabancı güçlerin yer aldığı savaşa yeni bir boyut eklediğini gösteriyor.

Yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri’nin paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne silah sağladığını söylüyor. Suudi Arabistan ve Katar, Türkiye, İran ve Rusya’dan da silah satın alan orduyu destekliyor.

Şimdi, Nil Nehri’nde Sudan’ın komşusu olan Mısır da savaşa katıldı ve gizli insansız hava aracı üssü, Hızlı Destek Kuvvetleri’nden örtülü intikam tehditleri alıyor.

Güçlü, uzun menzilli insansız hava araçları şu anda Sudan’daki savaşın büyük bir kısmını yürütüyor.

Küresel altın patlaması, insansız hava aracı savaşını kısmen tetikleyen faktörlerden biri. Yükselen fiyatlar savaş kasalarını şişirirken, hem Hızlı Destek Kuvvetleri hem de Sudan ordusu ülkelerinin rezervlerini hızla tüketiyor. Ancak insansız hava aracı faaliyetleri çoğunlukla yabancı güçler tarafından yönlendiriliyor.

Hızlı Destek Kuvvetleri, grubun zengin Körfez müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanan Çin yapımı uzun menzilli CH-95 insansız hava araçlarını kullanıyor. Sudan ordusu ise Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketi Baykar’ın en yeni uydu kontrollü insansız hava araçlarını kullanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, savaşta herhangi bir tarafı desteklemediğini reddediyor. Üst düzey bir Türk yetkili, Baykar insansız hava araçlarının uluslararası hukuka uygun şekilde ihraç edildiğini ve hükümetin Sudan ordusuna doğrudan herhangi bir destek sağlamadığını söyledi.

Dört Amerikalı ve bir Orta Doğulu yetkiliye göre, Türk insansız hava araçları güvenlik gerekçesiyle Mısır’da saklanıyor. İnsansız hava araçlarını Mısırlı mı yoksa Sudanlı güçlerin mi kullandığı netlik kazanmış değil. Yetkililer, hassas istihbarat bilgileri nedeniyle isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuştu."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Sudan’da herhangi bir faaliyeti bulunmadığı iletildi.

MISIR'IN GÜNEYİNDE İHA ÜSSÜ MÜ VAR?

ABD basınına göre, Mısır’ın güneyindeki hava üssü, Sudan’daki çatışmalarda kullanılan İHA’lar için bir merkez niteliğinde.

Uydu görüntülerinde ikinci pistler, hangarlar ve artan askeri hareketlilik yer aldı. Yazar, "Sudan’daki çatışmalar zamanla daha fazla dış aktörün dahil olduğu, ileri teknolojiye dayalı bir savaş haline geldi" şeklinde değerlendirme yaptı

Türk savunma sanayii ürünlerinin uluslararası pazarda yer aldığına dikkat çekilirken, Türkiye’nin Sudan’daki çatışmalara doğrudan askeri olarak dahil olduğuna dair herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.

New York Times’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise savunma ürünlerinin uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde ihraç edildiğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası