Nepal’in Rautahat bölgesinde bir camiye yönelik düzenlenen saldırı girişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, bir bacağı olmayan engelli bir Müslüman vatandaşın, cami kapısında durarak saldırıya engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada da yorum yağdı.

Nepalde camiye çirkin saldırı! Engelli vatandaş kahramanlık hikayesi yazdı, o anlar kamerada

Olay sırasında cami kapısının zorlandığı ve çeşitli cisimlerle camiye zarar verilmeye çalışıldığı kaydedildi. Elindeki koltuk değneğiyle kalabalığa karşı koymaya çalışan vatandaş sosyal medyada da çok konuşuldu.

“BU, EN SAF HALİYLE CESARETTİR”

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, binlerce kullanıcı engelli vatandaşın cesaretine övgü dolu yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu, en saf haliyle cesarettir. Ona büyük saygı duyuyorum. Bana inanç ve topluluk için mücadele etmenin neden önemli olduğunu hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

