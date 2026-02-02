Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün işlenen cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ahmet Ü.’nün kayınbabası ve kayınbiraderine kurşun yağdırdığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışan Adem Ü., dehşet saçmıştı.

Adem Ü., husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet Kalkancı (68) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'ya (35) tabancayla defalarca ateş etmişti. Kurşunlar kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etmişti.

KAYINBABASI VEFAT ETMİŞTİ

Tabancadan çıkan mermiler iş yerlerine ve araçlara da isabet etmiş, Ahmet Kalkancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

CİNAYET ANI ORTAYA ÇIKTI

Kan donduran cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adem Ü.'nün kayınbabasına ateş ettiği ve merminin isabet ettiği Ahmet Kalkancı'nın yere yığıldığı anlar yer aldı.

