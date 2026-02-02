Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında 2 Şubat Pazartesi günü yarışan gelinlerin aldığı puanlar merak konusu oldu. Günün birincisi, en yüksek puanı alan yarışmacı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Güncel puan durumu programın yayın akışıyla birlikte netleşecek.

Haftanın yeni gününde Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan yeniden yükseldi. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ekrana gelen bölümün ardından izleyiciler, günün kazananının kim olduğu ve puan tablosunun nasıl şekillendiğini araştırmaya başladı.

2 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 2 Şubat Pazartesi günü yarışan gelinlerin aldığı puanlar, bölümün ilerleyen dakikalarında belli olacak. Günün birincisi, kayınvalidelerden en yüksek puanı toplarken çeyrek altının kazananı olacak. Gelinler Söğürmeli Kebap tarifiyle kayınvalidelerden yüksek puan almak için yarışıyor.

2 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

2 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu, bölüm sırasında yapılan tadımların ardından netleşiyor. Her kayınvalidenin verdiği puanlar toplanarak günün sıralaması belirleniyor. Güncel puan tablosu bölümün ardından haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

26-30 Ocak Gelinim Mutfakta programında Miyase sağlık durumu nedeniyle yarışmadan ayrılma kararı aldı. Bu nedenle programda elenen isim Miyase oldu.

