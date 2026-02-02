Anadolu Ajansı • Kahta
Adıyaman'da feci kazada ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde U.H. yönetimindeki otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu sanayi kavşağında, V.K. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
