2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav günü geldi. 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde adaylar, sınav binasına götürülmesi yasak olan eşyalar nedeniyle “KPSS sınavında emanetçi olacak mı?”, “KPSS'de çanta ve telefon nereye bırakılacak?” ve “Araba anahtarını kime teslim edeceğim?” sorularının cevabını araştırıyor.

ÖSYM'nin 2026-KPSS Lisans Kılavuzu'nda sınav binalarında uygulanacak eşya kuralları adaylar ile detaylı olarak paylaşıldı. Sınava giderken bazı eşyalarını yanında götürmek zorunda olan adaylar ise şimdi KPSS sınavında emanetçi olacak mı merak ediyor. İşte detaylar...

KPSS SINAVINDA EMANETÇİ OLACAK MI?

KPSS sınavında adayların eşyalarını bırakabileceği bir emanetçi veya eşya teslim noktası bulunmuyor. Adayların sınavdan önce yanında götüreceği eşyaları dikkatli şekilde planlaması ya da bir refakatçi ile sınava gitmeleri gerekiyor.

Cep telefonu, çanta, cüzdan, araba anahtarı ve benzeri eşyaların sınav binasına alınmayacağı ise unutulmamalı.

KPSS sınavında emanetçi olacak mı? 6 Eylül 2026 KPSS sınavı için bekleyiş sona erdi!

KPSS'YE GİRERKEN HANGİ EŞYALAR ALINMIYOR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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