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Yaşam

2 gündür aranıyordu! 70 yaşındaki kadından acı haber

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2 gündür aranıyordu! 70 yaşındaki kadından acı haber
Fotoğraf Başlığı Bolunun Yeniçağa ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki kadının cesedi gölde bulundu. ( İsmail Kabasakal - Anadolu Ajansı )

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki kadının cesedi gölde bulundu.

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Yeniçağa Gölü'ne balık tutmaya gelenler, su yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

2 GÜNDÜR ARANIYORDU

AFAD ekiplerince botla karaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yetkililer, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Nuriye Bölükbaşı'na ait olduğunu belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeniçağa ilçesinde Nuriye Bölükbaşı'ndan haber alamayan yakınları 2 gün önce kayıp ihbarında bulunmuştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bolu AFAD ekipleri, Bölükbaşı'nın gitmiş olabileceği değerlendirilen Yeniçağa Gölü ve çevresinde arama çalışması başlatmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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