2 gündür aranıyordu! 70 yaşındaki kadından acı haber

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki kadının cesedi gölde bulundu.

Yeniçağa Gölü'ne balık tutmaya gelenler, su yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

2 GÜNDÜR ARANIYORDU

AFAD ekiplerince botla karaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yetkililer, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Nuriye Bölükbaşı'na ait olduğunu belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeniçağa ilçesinde Nuriye Bölükbaşı'ndan haber alamayan yakınları 2 gün önce kayıp ihbarında bulunmuştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bolu AFAD ekipleri, Bölükbaşı'nın gitmiş olabileceği değerlendirilen Yeniçağa Gölü ve çevresinde arama çalışması başlatmıştı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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