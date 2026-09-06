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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın menajeri açıkladı: Cenaze programı netleşti

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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın menajeri açıkladı: Cenaze programı netleşti
Fotoğraf Başlığı Ünlü oyuncu Serhat Kılıçın menajeri açıkladı: Cenaze programı netleşti

Kağıthane'deki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı netleşti. Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, ünlü oyuncu için yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleneceğini, Salı günü ise Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı.

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51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane’deki evinde hayatını kaybetmiş, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi.

Ünlü oyuncu Serhat Kılıçın menajeri açıkladı: Cenaze programı netleşti
Başlık ResmiÜnlü oyuncu Serhat Kılıçın menajeri açıkladı: Cenaze programı netleşti

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Ünlü oyuncunun cenaze programı da netleşti. Serhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, "Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek" ifadelerini kullandı.

Serhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş
Başlık ResmiSerhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş
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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ani ölümü sevenlerini yıktı: Sanat camiasından peş peşe veda mesajları yağdı
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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