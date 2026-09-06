Bursa'nın Osmangazi ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2,5 yaşındaki çocuğu Emir gözden kayboldu. Jandarma ekipleri küçük çocuğu 2 saat sonra 1 kilometre uzakta bulurken korkan anne çocuğuna kavuşunca bayıldı.

Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2.5 yaşındaki çocukları Emir kaybolmuştu. Arama yapan ekipler, minik Emir'i yaklaşık 2 saat sonra kaybolduğu yerden 1 kilometre uzakta buldu. Çocuğuna kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi mevkiinde yer alan tarlada yaşandı. Alınan bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Dürdane Mahallesi'ne gelen ailenin 2.5 yaşındaki oğulları Emir G., bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarının geri dönmediğini fark ederek endişelenen aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na haber verdi. İhbar sonrasında olay yerine Jandarma Özel Harekat, Jandarma Asayiş Timi, UMKE, AFAD, JAK, JASAT, ANDA, ve Jandarma İz Takip Köpeği gönderildi. Ekiplerin yaptıkları aramalar neticesinde minik Emir, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulundu.

Bursa'da kaybolan çocuğu bulunan anne sevinçten bayıldı

Meraklı bekleyiş içinde olan aile, minik Emir'in bulunduğunu öğrenince yerinde duramadı. Aile, Emir'in olduğu yere koşarak gitti. Minik Emir'e kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Anne ve minik Emir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında hastaneye götürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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