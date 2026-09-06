Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bursa'da kaybolan çocuğu bulunan anne sevinçten bayıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bursa'da kaybolan çocuğu bulunan anne sevinçten bayıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2,5 yaşındaki çocuğu Emir gözden kayboldu. Jandarma ekipleri küçük çocuğu 2 saat sonra 1 kilometre uzakta bulurken korkan anne çocuğuna kavuşunca bayıldı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2.5 yaşındaki çocukları Emir kaybolmuştu. Arama yapan ekipler, minik Emir'i yaklaşık 2 saat sonra kaybolduğu yerden 1 kilometre uzakta buldu. Çocuğuna kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi mevkiinde yer alan tarlada yaşandı. Alınan bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Dürdane Mahallesi'ne gelen ailenin 2.5 yaşındaki oğulları Emir G., bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarının geri dönmediğini fark ederek endişelenen aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na haber verdi. İhbar sonrasında olay yerine Jandarma Özel Harekat, Jandarma Asayiş Timi, UMKE, AFAD, JAK, JASAT, ANDA, ve Jandarma İz Takip Köpeği gönderildi. Ekiplerin yaptıkları aramalar neticesinde minik Emir, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulundu.

Bursa'da kaybolan çocuğu bulunan anne sevinçten bayıldı
Başlık ResmiBursa'da kaybolan çocuğu bulunan anne sevinçten bayıldı

Meraklı bekleyiş içinde olan aile, minik Emir'in bulunduğunu öğrenince yerinde duramadı. Aile, Emir'in olduğu yere koşarak gitti. Minik Emir'e kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Anne ve minik Emir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında hastaneye götürüldü.

BAKMADAN GEÇME
Kayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük
MAGAZİN

Kayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OĞLU VURDU, VALİ OLAYI KAPATTI"
Yakalanan şüpheliden Gülistan Doku itirafı
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Merakla beklenen OVP açıklandı
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
Kamuda tasarrufun boyutu ortaya çıktı
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
Ünlü oyuncunun menajeri açıkladı
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
Karahan'dan 'yıl sonu enflasyon' açıklaması
"OSİMHEN YOKSA İŞLER DEĞİŞİR"
Sporting’in eski hocasından Galatasaray analizi
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
Özbek gelinin düğün öncesi söyledikleri gündem oldu
CANLI YAYINDA YAKALANDI!
CANLI YAYINDA YAKALANDI!
64 yıl hapis cezası bulunan firari polise takıldı
1,7 MİLYON ADAY YARIŞTI!
1,7 MİLYON ADAY YARIŞTI!
KPSS'de ilk oturum sona erdi
"HATIRASINA SAYGISIZLIK"
Acı haber sonrası Adli Tıp'a koştu: O iddialara sert çıkıştı
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması!
KENDİ EVLADI UMUT OLDU
KENDİ EVLADI UMUT OLDU
Türkiye'nin dört bir yanında derman aradı
KUYUMCULARA ALTIN TUZAĞI
KUYUMCULARA ALTIN TUZAĞI
Antalya’dan Çanakkale’ye uzanan vurgun
TEK BAŞINA İSTANBUL'A YETECEK
TEK BAŞINA İSTANBUL'A YETECEK
Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak projede geri sayım
HAVA İKİYE BÖLÜNDÜ
HAVA İKİYE BÖLÜNDÜ
Karadeniz yağışlı, Antalya 40 derece
DÜNYA BU ANI KONUŞTU
DÜNYA BU ANI KONUŞTU
Derbideki gerginliği manşetlere taşıdılar
YENİ YASA YANLIŞ ANLAŞILDI
YENİ YASA YANLIŞ ANLAŞILDI
Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler
PLAKASIZ ARAÇ ELE VERDİ
PLAKASIZ ARAÇ ELE VERDİ
Cinayet şüphelileri devriye polisine takıldı
"PERİŞAN ETTİN BİZİ!"
Sevenleri şokta! Sanat camiasından veda mesajı yağdı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın menajeri açıkladı: Cenaze programı netleşti
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı netleşti
Kaydet
Kasımpaşa Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler!
Kasımpaşa Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler!
Kaydet
Orman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 kişi tutuklandı
Orman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi: 16 kişi tutuklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.