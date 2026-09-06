Potanın Perileri, Basketbol Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında mağlup

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçında Avustralya’ya 87-71 mağlup olarak turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçında Avustralya’ya 87-71 mağlup oldu. Avustralya, özellikle yüksek şut yüzdesiyle Türkiye’nin geri dönüş çabasını sonuçsuz bıraktı. Ay-yıldızlı ekip, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 26,9 isabet oranında kalırken, ribaundlarda da rakibine üstünlük sağlayamadı.

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SEVGİ UZUN'DAN 24 SAYI

Türkiye’de Sevgi Uzun, 24 sayı ve 6 asistlik performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Göksen Fitik 11, Elif Bayram 8 sayı ve 5 ribaund, Ayşe Cora ise 7 sayıyla mücadele etti.

Avustralya’da ise Ezi Magbegor 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından olurken, Stephanie Talbot 17 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle etkili bir performans sergiledi. Alexandra Fowler da 10 sayı ve 4 ribaund üretti.

Bu sonuçla Avustralya gruptaki ikinci galibiyetini alırken, Türkiye ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki son maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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