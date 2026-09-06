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Spor

Potanın Perileri, Basketbol Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında mağlup

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Potanın Perileri, Basketbol Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında mağlup
Fotoğraf Başlığı Potanın Perileri, Basketbol Dünya Kupasında Avustralya karşısında mağlup

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçında Avustralya’ya 87-71 mağlup olarak turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı.

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Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçında Avustralya’ya 87-71 mağlup oldu. Avustralya, özellikle yüksek şut yüzdesiyle Türkiye’nin geri dönüş çabasını sonuçsuz bıraktı. Ay-yıldızlı ekip, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 26,9 isabet oranında kalırken, ribaundlarda da rakibine üstünlük sağlayamadı.

Potanın Perileri, Basketbol Dünya Kupasında Avustralya karşısında mağlup
Başlık ResmiPotanın Perileri, Basketbol Dünya Kupasında Avustralya karşısında mağlup

SEVGİ UZUN'DAN 24 SAYI

Türkiye’de Sevgi Uzun, 24 sayı ve 6 asistlik performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Göksen Fitik 11, Elif Bayram 8 sayı ve 5 ribaund, Ayşe Cora ise 7 sayıyla mücadele etti.

Avustralya’da ise Ezi Magbegor 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından olurken, Stephanie Talbot 17 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle etkili bir performans sergiledi. Alexandra Fowler da 10 sayı ve 4 ribaund üretti.

Bu sonuçla Avustralya gruptaki ikinci galibiyetini alırken, Türkiye ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki son maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

BAKMADAN GEÇME
A Milli Kadın Basketbol Takımı
SPOR

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Dünya Kupası'na kötü başlangıç
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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