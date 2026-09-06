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Dünya

Tavandan inip tek tek topluyor! Dağınıklığı görünce harekete geçiyor: İnsansı robotlara rakip çıktı

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Tavandan inip tek tek topluyor! Dağınıklığı görünce harekete geçiyor: İnsansı robotlara rakip çıktı

Ev işlerini robotlara bırakma fikrine farklı bir çözüm ABD'den geldi. 

Mühendis Nifong'un şirketi Neufangled tarafından geliştirilen Stringman, insan biçimindeki robotların aksine tavana monte edilerek çalışıyor.

Tavandan inip tek tek topluyor! Dağınıklığı görünce harekete geçiyor: İnsansı robotlara rakip çıktı

TAVANDAN ODANIN HER NOKTASINA ULAŞIYOR

Sistem, tavanın dört köşesine yakın noktalara yerleştirilen ankrajlara kablolarla bağlanıyor. Kabloların gerginliğini dinamik olarak değiştirerek oda içerisinde üç boyutlu hareket eden robot, gerektiğinde zahmetsizce zemine kadar inebiliyor.

Tasarım mimarisi sayesinde Stringman, 8'e 8 metreye kadar olan geniş odalarda aktif olarak görev yapabiliyor ve yaklaşık 750 gram ağırlığındaki nesneleri rahatlıkla taşıyabiliyor.

Tavandan inip tek tek topluyor! Dağınıklığı görünce harekete geçiyor: İnsansı robotlara rakip çıktı

YERDEKİ EŞYALARI TANIP TOPLUYOR

Yapay zeka destekli sistem, yerde bulunan nesneleri algılayarak robotun tutucusuyla almasını ve önceden belirlenen kutuya bırakmasını sağlıyor.

Stringman kutudan çıktığı haliyle çamaşır toplama görevini otonom olarak gerçekleştirebiliyor. Oyuncak, ayakkabı ve diğer eşyaları toplaması için ise kullanıcının robotu eğitmesi gerekiyor.

Tavandan inip tek tek topluyor! Dağınıklığı görünce harekete geçiyor: İnsansı robotlara rakip çıktı

OYUN KUMANDASIYLA KONTROL EDİLEBİLİYOR

Robotun tek başına gerçekleştiremediği işlemlerde kullanıcı devreye girebiliyor. Stringman, oyun kumandası aracılığıyla manuel olarak yönlendirilebiliyor. Bu şekilde gerçekleştirilen hareketler daha sonra robotun yeni görevleri öğrenmesinde kullanılabiliyor.

Tavandan inip tek tek topluyor! Dağınıklığı görünce harekete geçiyor: İnsansı robotlara rakip çıktı

FİYATI 965 DOLAR

Tamamen monte edilmiş Stringman yaklaşık 965 dolardan (yaklaşık 46 bin TL)  satışa sunulurken, kullanıcıların kendilerinin kurabileceği DIY kitinin fiyatı ise 655 dolar olarak açıklandı.

Robotun ABD'nin yanı sıra İngiltere, Meksika, Japonya, Güney Kore, Vietnam ve Tayvan'a gönderilebildiği belirtiliyor. Donanım ve yazılımının açık kaynaklı olması sayesinde sistem geliştiriciler tarafından farklı görevler için de uyarlanabiliyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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