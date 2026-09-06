Tavandan inip tek tek topluyor! Dağınıklığı görünce harekete geçiyor: İnsansı robotlara rakip çıktı

TAVANDAN ODANIN HER NOKTASINA ULAŞIYOR

Sistem, tavanın dört köşesine yakın noktalara yerleştirilen ankrajlara kablolarla bağlanıyor. Kabloların gerginliğini dinamik olarak değiştirerek oda içerisinde üç boyutlu hareket eden robot, gerektiğinde zahmetsizce zemine kadar inebiliyor.

Tasarım mimarisi sayesinde Stringman, 8'e 8 metreye kadar olan geniş odalarda aktif olarak görev yapabiliyor ve yaklaşık 750 gram ağırlığındaki nesneleri rahatlıkla taşıyabiliyor.