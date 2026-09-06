Tavandan inip tek tek topluyor! Dağınıklığı görünce harekete geçiyor: İnsansı robotlara rakip çıktı
Ev işlerini robotlara bırakma fikrine farklı bir çözüm ABD'den geldi.
Mühendis Nifong'un şirketi Neufangled tarafından geliştirilen Stringman, insan biçimindeki robotların aksine tavana monte edilerek çalışıyor.
TAVANDAN ODANIN HER NOKTASINA ULAŞIYOR
Sistem, tavanın dört köşesine yakın noktalara yerleştirilen ankrajlara kablolarla bağlanıyor. Kabloların gerginliğini dinamik olarak değiştirerek oda içerisinde üç boyutlu hareket eden robot, gerektiğinde zahmetsizce zemine kadar inebiliyor.
Tasarım mimarisi sayesinde Stringman, 8'e 8 metreye kadar olan geniş odalarda aktif olarak görev yapabiliyor ve yaklaşık 750 gram ağırlığındaki nesneleri rahatlıkla taşıyabiliyor.
YERDEKİ EŞYALARI TANIP TOPLUYOR
Yapay zeka destekli sistem, yerde bulunan nesneleri algılayarak robotun tutucusuyla almasını ve önceden belirlenen kutuya bırakmasını sağlıyor.
Stringman kutudan çıktığı haliyle çamaşır toplama görevini otonom olarak gerçekleştirebiliyor. Oyuncak, ayakkabı ve diğer eşyaları toplaması için ise kullanıcının robotu eğitmesi gerekiyor.
OYUN KUMANDASIYLA KONTROL EDİLEBİLİYOR
Robotun tek başına gerçekleştiremediği işlemlerde kullanıcı devreye girebiliyor. Stringman, oyun kumandası aracılığıyla manuel olarak yönlendirilebiliyor. Bu şekilde gerçekleştirilen hareketler daha sonra robotun yeni görevleri öğrenmesinde kullanılabiliyor.
FİYATI 965 DOLAR
Tamamen monte edilmiş Stringman yaklaşık 965 dolardan (yaklaşık 46 bin TL) satışa sunulurken, kullanıcıların kendilerinin kurabileceği DIY kitinin fiyatı ise 655 dolar olarak açıklandı.
Robotun ABD'nin yanı sıra İngiltere, Meksika, Japonya, Güney Kore, Vietnam ve Tayvan'a gönderilebildiği belirtiliyor. Donanım ve yazılımının açık kaynaklı olması sayesinde sistem geliştiriciler tarafından farklı görevler için de uyarlanabiliyor.