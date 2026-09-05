Tasarruf Ortağım
close
Ana Sayfa Yatırım Haberleri Kâr Payı Oranları Sektörden Haberler Finans Rehberi
BIST 100 14.012 %0,57
DOLAR/TL 48,4354 %0,22
EURO/TL 56,2404 %0,25
ALTIN/GR 6.898,85 %0,74
BİTCOİN 79.478,00 %2,56
TASARRUF ORTAĞIM

Borsada 4 haftalık seri bitti! Hisselerdeki düşüş %40’a ulaştı

Borsada 4 haftalık seri bitti! Hisselerdeki düşüş %40’a ulaştı
Fotoğraf Başlığı Borsada 4 haftalık seri bitti! Hisselerdeki düşüş %40’a ulaştı

İç piyasalarda büyüme, enflasyon ve SPK’nın fon düzenlemesinin etkilerinin takip edildiği hafta geride kalırken; küresel tarafta petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükseliş yatırımcıların radarında kaldı. Borsa İstanbul endeksi geçen hafta %-4,3 geriledi ve 14.012’den kapanış yaptı. Böylece borsada önceki 4 haftada yakalanan yükseliş serisi de sona erdi. BİST 100 kapsamındaki şirketlerde haftalık düşüşler ise %40’a vardı…

Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Piyasalarda büyüme ve enflasyon başta olmak üzere önemli verilerin açıklandığı hafta geride kaldı. Bu kapsamda duyurulan son gelişmelere bakıldığında;

  • Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 ile beklenti altında büyüme gösterdi.
  • Enflasyon ağustosta %1,84 ile tahminlerin altında kaldı ve yıllık TÜFE %31,51 oldu.
  • İSO İmalat PMI Endeksi ağustosta 48,1 değerini aldı ve eşik değerin altında kalmaya devam etti.
  • Otomobil satışlarında ise geçen ay %25’i aşan gerileme dikkat çekti.
ÖNERİLEN HABERLER
Alınır mı satılır mı? Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!
TASARRUF ORTAĞIM

Alınır mı satılır mı? Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!

PETROL VE TAHVİL BASKISI

Küresel piyasalarda da önemli gelişmeler yaşandı. Petrol fiyatı, Orta Doğu’dan yeniden çatışma haberlerinin geldiği haftada %8,5’i aşan oranda yükseldi ve cuma kapanışı 95,85 dolardan gerçekleşti. Yaklaşık son 6 haftanın en yükseğine ulaşan petrol fiyatları, küresel enflasyonist riskleri yeniden gündeme getirdi. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %4,8 ile son yılların en yüksek seviyelerine çıktı.

Borsada 4 haftalık seri bitti! Hisselerdeki düşüş %40’a ulaştı
Başlık ResmiBorsada 4 haftalık seri bitti! Hisselerdeki düşüş %40’a ulaştı

ABD’DE SÜRPRİZ VERİ

Bu arada FED’in para politikası için önemli olan ABD tarım dışı istihdam verisi, ağustosta 162 bin artışa işaret etti ve beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Verinin ardından FED’den bu ayki toplantıda faiz artışı ihtimali %59,4’e kadar yükseldi.

ÖNERİLEN HABERLER
Faizsiz sıfır araç! Renault, Audi, Seat ve Skoda
TASARRUF ORTAĞIM

Faizsiz sıfır araç! Renault, Audi, Seat ve Skoda'dan 9 model... İşte fiyatlar

4 HAFTALIK SERİ BİTTİ

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-4,3 geriledi ve 14.012’den kapanış yaptı. SPK’nın fon düzenlemesinin ardından borsada hisse bazlı hareketlilik artarken, bu gelişmenin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Borsada 4 haftalık seri bitti! Hisselerdeki düşüş %40’a ulaştı
Başlık ResmiBorsada 4 haftalık seri bitti! Hisselerdeki düşüş %40’a ulaştı

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı:

Hisse KoduFiyat (TL)Yükseliş (%)
VESTL26,4618,76
DSTKF2,320,0018,07
HALKB54,3517,90
ENERY11,0412,31
IEYHO214,609,77
KUYAS68,705,86
MIATK30,703,65
ISMEN34,502,86
CANTE1,332,31
RALYH271,252,07

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamındaki şirketler arasında en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

Hisse SenediFiyat (TL)Düşüş (%)
PASEU158,40-40,90
KTLEV42,68-38,14
GESAN60,50-34,91
EUPWR69,40-34,22
ODINE1.322,00-27,76
CWENE31,24-21,31
GRTHO197,40-19,26
BSOKE23,98-17,93
BALSU8,68-17,33
IZENR6,89-16,89

Önemli uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri baz alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

Yayın Tarihi |