İç piyasalarda büyüme, enflasyon ve SPK’nın fon düzenlemesinin etkilerinin takip edildiği hafta geride kalırken; küresel tarafta petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükseliş yatırımcıların radarında kaldı. Borsa İstanbul endeksi geçen hafta %-4,3 geriledi ve 14.012’den kapanış yaptı. Böylece borsada önceki 4 haftada yakalanan yükseliş serisi de sona erdi. BİST 100 kapsamındaki şirketlerde haftalık düşüşler ise %40’a vardı…

Piyasalarda büyüme ve enflasyon başta olmak üzere önemli verilerin açıklandığı hafta geride kaldı. Bu kapsamda duyurulan son gelişmelere bakıldığında;

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 ile beklenti altında büyüme gösterdi.

Enflasyon ağustosta %1,84 ile tahminlerin altında kaldı ve yıllık TÜFE %31,51 oldu.

İSO İmalat PMI Endeksi ağustosta 48,1 değerini aldı ve eşik değerin altında kalmaya devam etti.

Otomobil satışlarında ise geçen ay %25’i aşan gerileme dikkat çekti.

PETROL VE TAHVİL BASKISI

Küresel piyasalarda da önemli gelişmeler yaşandı. Petrol fiyatı, Orta Doğu’dan yeniden çatışma haberlerinin geldiği haftada %8,5’i aşan oranda yükseldi ve cuma kapanışı 95,85 dolardan gerçekleşti. Yaklaşık son 6 haftanın en yükseğine ulaşan petrol fiyatları, küresel enflasyonist riskleri yeniden gündeme getirdi. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %4,8 ile son yılların en yüksek seviyelerine çıktı.

Borsada 4 haftalık seri bitti! Hisselerdeki düşüş %40’a ulaştı

ABD’DE SÜRPRİZ VERİ

Bu arada FED’in para politikası için önemli olan ABD tarım dışı istihdam verisi, ağustosta 162 bin artışa işaret etti ve beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Verinin ardından FED’den bu ayki toplantıda faiz artışı ihtimali %59,4’e kadar yükseldi.

4 HAFTALIK SERİ BİTTİ

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-4,3 geriledi ve 14.012’den kapanış yaptı. SPK’nın fon düzenlemesinin ardından borsada hisse bazlı hareketlilik artarken, bu gelişmenin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Borsada 4 haftalık seri bitti! Hisselerdeki düşüş %40’a ulaştı

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat (TL) Yükseliş (%) VESTL 26,46 18,76 DSTKF 2,320,00 18,07 HALKB 54,35 17,90 ENERY 11,04 12,31 IEYHO 214,60 9,77 KUYAS 68,70 5,86 MIATK 30,70 3,65 ISMEN 34,50 2,86 CANTE 1,33 2,31 RALYH 271,25 2,07

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamındaki şirketler arasında en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

Hisse Senedi Fiyat (TL) Düşüş (%) PASEU 158,40 -40,90 KTLEV 42,68 -38,14 GESAN 60,50 -34,91 EUPWR 69,40 -34,22 ODINE 1.322,00 -27,76 CWENE 31,24 -21,31 GRTHO 197,40 -19,26 BSOKE 23,98 -17,93 BALSU 8,68 -17,33 IZENR 6,89 -16,89

Önemli uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri baz alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.