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Dünya

Hunter Biden'dan 2028 seçimleri için sürpriz itiraf! Trump küplere binecek

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Hunter Biden'dan 2028 seçimleri için sürpriz itiraf! Trump küplere binecek
Fotoğraf Başlığı Hunter Bidendan 2028 seçimleri için sürpriz itiraf! Trump küplere binecek

ABD'nin eski Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olabileceğinin sinyalini verdi.

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ABD'nin eski Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden, "The Cats Roundtable" programında radyo sunucusu Catsimatidis'in sorularını cevapladı.

Daha önce adaylık konusunda karar vermediğini söyleyen Biden, kendisine yöneltilen soruya "Bunu yapmak zorunda kalabilirim" cevabını verdi.

Geçmişte bağımlılık sorunları yaşayan Biden, önceliğinin bağımlılıkla mücadele eden milyonlarca Amerikalıya yardım etmek olduğunu söyledi.

Hunter Bidendan 2028 seçimleri için sürpriz itiraf! Trump küplere binecek
Başlık ResmiHunter Bidendan 2028 seçimleri için sürpriz itiraf! Trump küplere binecek

Catsimatidis'in desteğini alması halinde adaylığı değerlendirebileceğini söyleyen Biden, şu ifadeleri kullandı:

Eğer sizin desteğinizi alırsam, bunu yapmak zorunda kalabilirim.

Biden, kendisine daha önce aynı soru yöneltildiğinde ise "Henüz kararımı vermedim" demişti.

DEMOKRATLARIN ADAYLARINI SAYDI

Demokrat Parti'nin 2028 için güçlü bir aday havuzuna sahip olduğunu savunan Biden, Kentucky Valisi Beshear ve Illinois Valisi Pritzker'dan söz etti.

Biden, California Valisi Newsom için ise "Şahsen Gavin Newsom'u çok seviyorum" dedi.

Demokratların muhtemel adayları arasında eski Başkan Yardımcısı Harris, Senatör Ossoff, Temsilci Ocasio-Cortez ve eski Ulaştırma Bakanı Buttigieg de gösteriliyor.

"50 MİLYON AMERİKALIYI ÖNEMSİYORUM"

Geçmişte madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini açıklayan Biden, yaklaşık 7,5 yıldır ayık olduğunu belirterek şu anda önceliğinin bağımlılık sorunu yaşayan Amerikalılar olduğunu söyledi.

"Şu anda önemsediğim şey, hala bağımlılık sorunları nedeniyle acı çeken 50 milyon Amerikalı."

Hunter Bidendan 2028 seçimleri için sürpriz itiraf! Trump küplere binecek
Başlık ResmiHunter Bidendan 2028 seçimleri için sürpriz itiraf! Trump küplere binecek

BABASI TARAFINDAN AFFEDİLMİŞTİ

Hunter Biden, silah satın alırken uyuşturucu kullanımı hakkında yanlış beyanda bulunmakla ilgili suçlardan 2024'te mahkum edilmiş, ayrıca federal vergi suçlamalarını kabul etmişti. Eski Başkan Biden ise görevden ayrılmadan önce oğluna geniş kapsamlı başkanlık affı çıkarmıştı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE BAĞLI KALMALI"

Biden, 2028'de kimin seçileceğinden bağımsız olarak yeni başkanın hukuk devleti ve Anayasa'ya bağlı kalması gerektiğini savundu.

"Başkanımız kim olursa olsun, gerçekten başarılı olmasını istiyorum. Ama özellikle bu ülkeyi güvende tutmada başarılı olmasını. Bu, onların birincil sorumluluğudur."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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