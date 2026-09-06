Norveç’ten getirilen özel beyaz koyun derileri, Erzincan’daki tesislerde işlenerek geleneksel tulum peyniri üretimine hazırlanıyor. Türkiye’nin birçok şehrine gönderilen deri tulumlar, hem peynirin doğal olgunlaşmasına hem de Erzincan ekonomisine katkı sağlıyor.

Erzincan'da üretilen ve Norveç'ten getirilen özel koyun derilerinden hazırlanan deri tulumlar, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki peynir üreticilerine gönderilerek geleneksel tulum peyniri üretiminde kullanılıyor.

Türkiye'de sadece iki şehirde üretildiği bildirilen deri tulumların önemli bir kısmı Erzincan'daki tesislerde hazırlanıyor.

Yüzyıllardır tulum peyniri geleneğinin devam ettirildiği şehirde, Norveç'ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, çeşitli işlemlerden geçirilip peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde

ÖZENLE İŞLENİYOR

Erzincan'daki deri işleme tesislerinde uzun tüylerinden arındırılan deriler, pres makinelerinde istenilen ölçülerde kesiliyor. Dinlendirme ve mayalama işlemlerinin sonrasında özel makinelerde dikilen tulumlar, kalite kontrol sürecinden geçirilerek paketleniyor.

Hazırlanan tulumlar, başta Erzincan olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok şehirdeki peynir üreticilerine gönderiliyor.

Deri tulumların, peynirin doğal şartlarda olgunlaşmasına katkı sağladığı ve şehir ekonomisine de gelir oluşturduğu kaydediliyor.

Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde

"DÜNYANIN EN DOĞAL BEYAZ KOYUN DERİSİ"

İşletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecinin Norveç'ten getirilen koyun derileriyle başladığını belirtti.

Derileri Erzincan'da işlediklerini kaydeden Eraslan, "Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan'da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Eraslan, hazırladıkları tulumların Türkiye'nin farklı bölgelerindeki peynir üreticileri tarafından kullanıldığını söyledi.

Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde

Geleneksel üretim yöntemlerinin modern teknolojiyle bir araya getirildiği Erzincan'daki tesislerde hazırlanan deri tulumların, hem tulum peyniri kültürünün yaşatılmasına hem de şehir ekonomisine katkı sunduğu belirtildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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