Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde
Fotoğraf Başlığı Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde

Norveç’ten getirilen özel beyaz koyun derileri, Erzincan’daki tesislerde işlenerek geleneksel tulum peyniri üretimine hazırlanıyor. Türkiye’nin birçok şehrine gönderilen deri tulumlar, hem peynirin doğal olgunlaşmasına hem de Erzincan ekonomisine katkı sağlıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Erzincan'da üretilen ve Norveç'ten getirilen özel koyun derilerinden hazırlanan deri tulumlar, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki peynir üreticilerine gönderilerek geleneksel tulum peyniri üretiminde kullanılıyor.

Türkiye'de sadece iki şehirde üretildiği bildirilen deri tulumların önemli bir kısmı Erzincan'daki tesislerde hazırlanıyor.

Yüzyıllardır tulum peyniri geleneğinin devam ettirildiği şehirde, Norveç'ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, çeşitli işlemlerden geçirilip peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde
Başlık ResmiNorveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde

ÖZENLE İŞLENİYOR

Erzincan'daki deri işleme tesislerinde uzun tüylerinden arındırılan deriler, pres makinelerinde istenilen ölçülerde kesiliyor. Dinlendirme ve mayalama işlemlerinin sonrasında özel makinelerde dikilen tulumlar, kalite kontrol sürecinden geçirilerek paketleniyor.

Hazırlanan tulumlar, başta Erzincan olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok şehirdeki peynir üreticilerine gönderiliyor.

Deri tulumların, peynirin doğal şartlarda olgunlaşmasına katkı sağladığı ve şehir ekonomisine de gelir oluşturduğu kaydediliyor.

Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde
Başlık ResmiNorveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde

"DÜNYANIN EN DOĞAL BEYAZ KOYUN DERİSİ"

İşletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecinin Norveç'ten getirilen koyun derileriyle başladığını belirtti.

Derileri Erzincan'da işlediklerini kaydeden Eraslan, "Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan'da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Eraslan, hazırladıkları tulumların Türkiye'nin farklı bölgelerindeki peynir üreticileri tarafından kullanıldığını söyledi.

Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde
Başlık ResmiNorveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde

Geleneksel üretim yöntemlerinin modern teknolojiyle bir araya getirildiği Erzincan'daki tesislerde hazırlanan deri tulumların, hem tulum peyniri kültürünün yaşatılmasına hem de şehir ekonomisine katkı sunduğu belirtildi.

BAKMADAN GEÇME
6 bakanlığın bütçesine denk... Kamuda tasarruf 10 milyar dolara dayandı
EKONOMİ

6 bakanlığın bütçesine denk... Kamuda tasarruf 10 milyar dolara dayandı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OĞLU VURDU, VALİ OLAYI KAPATTI"
Yakalanan şüpheliden Gülistan Doku itirafı
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Merakla beklenen OVP açıklandı
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
Kamuda tasarrufun boyutu ortaya çıktı
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
Ünlü oyuncunun menajeri açıkladı
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
Karahan'dan 'yıl sonu enflasyon' açıklaması
"OSİMHEN YOKSA İŞLER DEĞİŞİR"
Sporting’in eski hocasından Galatasaray analizi
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
Özbek gelinin düğün öncesi söyledikleri gündem oldu
"NAMUSUMA GÖZ DİKTİLER"
Sokak ortasında dehşet: Engelli vatandaşı böyle darp etti
CANLI YAYINDA YAKALANDI!
CANLI YAYINDA YAKALANDI!
64 yıl hapis cezası bulunan firari polise takıldı
1,7 MİLYON ADAY YARIŞTI!
1,7 MİLYON ADAY YARIŞTI!
KPSS'de ilk oturum sona erdi
NORVEÇ’TEN GELEN LEZZET
NORVEÇ’TEN GELEN LEZZET
Koyun derileri Erzincan’da tuluma dönüşüyor
"HATIRASINA SAYGISIZLIK"
Acı haber sonrası Adli Tıp'a koştu: O iddialara sert çıkıştı
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması!
KENDİ EVLADI UMUT OLDU
KENDİ EVLADI UMUT OLDU
Türkiye'nin dört bir yanında derman aradı
KUYUMCULARA ALTIN TUZAĞI
KUYUMCULARA ALTIN TUZAĞI
Antalya’dan Çanakkale’ye uzanan vurgun
TEK BAŞINA İSTANBUL'A YETECEK
TEK BAŞINA İSTANBUL'A YETECEK
Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak projede geri sayım
HAVA İKİYE BÖLÜNDÜ
HAVA İKİYE BÖLÜNDÜ
Karadeniz yağışlı, Antalya 40 derece
DÜNYA BU ANI KONUŞTU
DÜNYA BU ANI KONUŞTU
Derbideki gerginliği manşetlere taşıdılar
YENİ YASA YANLIŞ ANLAŞILDI
YENİ YASA YANLIŞ ANLAŞILDI
Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe kiralık gönderilen Musaba şov yaptı
Fenerbahçe kiralık gönderilen Musaba şov yaptı
Kaydet
Belçika'da camiye
Belçika'da camiye "İslamofobik" saldırı!
Kaydet
Kan donduran görüntüler Adana'dan: Engelli adamı darbedip
Adana’da kan donduran görüntüler: Engelli adamı darbedip “Namusuma göz diktiler” dedi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.