Fenerbahçe 'den kiralık gönderilen Musaba şov yaptı

Fenerbahçe'den Norwich City'ye kiralanan Anthony Musaba, Championship'in 5. haftasında Sheffield United karşısında takımının ilk golünü kaydetti. 3-1'lik galibiyette sergilediği performansla maçın oyuncusu seçilen Hollandalı futbolcu, Norwich formasıyla dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

İngiltere Championship'in 5. haftasında Norwich City, deplasmanda Sheffield United'ı 3-1 mağlup ederken karşılaşmaya Anthony Musaba damga vurdu. Fenerbahçe'nin sezon başında Norwich City'ye kiraladığı Hollandalı futbolcu, yeni takımındaki ilk golünü kaydederek galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Bramall Lane'de oynanan mücadelede Norwich City'ye galibiyeti getiren golleri Anthony Musaba, Mohamed Toure ve Mathias Kvistgaarden kaydetti. Sheffield United'ın tek golü ise Patrick Bamford'dan geldi.

Fenerbahçe kiralık gönderilen Musaba şov yaptı

NORWICH CITY FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Norwich City'nin hücumdaki etkili isimlerinden biri olan Musaba, Sheffield United karşısında takımının ilk golünü kaydetti. Hollandalı oyuncu böylece Norwich formasıyla gol sevinci yaşarken, takımının deplasmandan üç puanla dönmesinde önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından kulübün internet sitesine konuşan Musaba, takım olarak ortaya koydukları performansa dikkat çekti.

“Üç puanı aldığımız için çok mutluyum. Norwich City adına attığım ilk gol için harika bir başlangıç oldu. Asıl önemli olan oynama şeklimiz. Bugün bir takım olarak oynadık, mücadeleci bir ruha sahiptik ve daha ilk dakikadan itibaren bu maçı oynamaya ve kazanmaya ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kiralık gönderilen Musaba şov yaptı

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Musaba'nın performansı yalnızca skor tabelasına yansımadı. BBC'nin maç değerlendirmesinde karşılaşmanın en iyi oyuncusu olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcu, 8.73'lük puanla zirvede yer aldı.

Hollandalı oyuncuyu Norwich City'den Mohamed Toure 8.31, Mathias Kvistgaarden ise 8.26 puanla takip etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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