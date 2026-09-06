Belçika'nın Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi, cuma namazı öncesinde İslamofobik saldırının hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişiler caminin kapı ve pencerelerine gamalı haçlar ve nefret mesajları çizerken, girişine köpek pisliği döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avrupa'da artan İslamofobik saldırılara bir yenisi Belçika'da eklendi.

Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi'ni cuma namazı öncesinde hedef alan kimliği belirsiz kişiler, kapı ve pencerelere gamalı haçlar ile nefret mesajları çizdi, caminin girişine köpek pisliği döktü.

Belçika'da camiye "İslamofobik" saldırı! Gamalı haç çizip girişine köpek pisliği döktüler

"MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞININ İĞRENÇ VE AÇIK BİR GÖSTERGESİ"

Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü Başkanı Chaib, yaşananların sıradan bir vandalizm olayı olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Chaib, saldırıyı Müslüman düşmanlığının "iğrenç ve açık bir göstergesi" olarak nitelendirerek yerel yetkililere camilerin güvenliğini artırma çağrısında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cami yönetiminin polise şikayette bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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