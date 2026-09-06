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Dünya

Belçika'da camiye "İslamofobik" saldırı! Gamalı haç çizip girişine köpek pisliği döktüler

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Belçika'da camiye
Fotoğraf Başlığı Mourners react by the Security Office at the Islamic Centre of San Diego, which was used by Security guard Amin Abdullah who was fatally shot, the morning following a shooting, in San Diego, California, U.S, May 19, 2026. REUTERS/ Mike Blake

Belçika'nın Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi, cuma namazı öncesinde İslamofobik saldırının hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişiler caminin kapı ve pencerelerine gamalı haçlar ve nefret mesajları çizerken, girişine köpek pisliği döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Avrupa'da artan İslamofobik saldırılara bir yenisi Belçika'da eklendi.

Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi'ni cuma namazı öncesinde hedef alan kimliği belirsiz kişiler, kapı ve pencerelere gamalı haçlar ile nefret mesajları çizdi, caminin girişine köpek pisliği döktü.

Belçika'da camiye "İslamofobik" saldırı! Gamalı haç çizip girişine köpek pisliği döktüler
Başlık ResmiBelçika'da camiye "İslamofobik" saldırı! Gamalı haç çizip girişine köpek pisliği döktüler

"MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞININ İĞRENÇ VE AÇIK BİR GÖSTERGESİ"

Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü Başkanı Chaib, yaşananların sıradan bir vandalizm olayı olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Chaib, saldırıyı Müslüman düşmanlığının "iğrenç ve açık bir göstergesi" olarak nitelendirerek yerel yetkililere camilerin güvenliğini artırma çağrısında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cami yönetiminin polise şikayette bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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