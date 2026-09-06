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Serhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler

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Serhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler
Fotoğraf Başlığı Serhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler

51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın ani ölümü sanat dünyasını derinden üzdü. Kılıç’ın ardından meslektaşları peş peşe taziye mesajları paylaşırken, oyuncu Yıldıray Şahinler’in Kılıç ile son konuşmasına ait ekran görüntüsünü yayımlaması sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın ardından gelen “yapay zeka” yorumları ise Şahinler’i adeta küplere bindirdi.

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Televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kılıç’ın Kağıthane’deki evinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ölümünün şüpheli olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Serhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler
Başlık ResmiSerhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler

Ünlü oyuncunun ani ölümü sevenleri ve sanat camiasını hüzne boğarken, çok sayıda meslektaşı sosyal medya hesaplarından ünlü oyuncuya veda mesajları yayımladı.

Serhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler
Başlık ResmiSerhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler

Kılıç’ın yakın dostlarından oyuncu Yıldıray Şahinler de ünlü oyuncuyla yaptığı son yazışmalardan birinin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Şahinler, paylaşımına şu duygusal notu ekledi:

“Ah Serhat! Ah be kardeşim! Sana ne çok ihtiyacımız vardı. Çok büyük bir kayıp bu. Şahane bir insan, muhteşem bir oyuncu, tertemiz yürekli neşe kaynağı bir dost kaybettik. Çok özleyeceğim"

Serhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler
Başlık ResmiSerhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler

Şahinler’in paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yazışmalarda yapay zeka kullanıldığını öne sürerek oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

“SİZİN ETKİLEŞİMİNİZE İHTİYACIM MI VAR BEYİNSİZLER?”

Gelen yorumların artması üzerine Şahinler, paylaşımının altına sert bir açıklama yaparak kendisini eleştirenlere tepki gösterdi. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu acılı halimizde bile yok yapay zekâ yok sahte diye uğraşan geri zekâlılara açıklayayım: Serhat’la yazışmamızda paylaşmak istemediğim iki mesajı çıkardım. Anladınız mı geri zekâlılar? Başın sağ olsun demek çok mu zor? Sizin etkileşiminize mi ihtiyacım var sanıyorsunuz beyinsizler? Bakın bakayım ben burayı ne kadar umursuyorum, ne konuda yazıyorum. Resmen lağım çukurunda yüzüyorsunuz, herkesi de o çukura çekmeye çalışıyorsunuz."

Serhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler
Başlık ResmiSerhat Kılıç’la son konuşmalarını paylaştı, ‘yapay zeka’ yorumları çileden çıkardı: Yıldıray Şahinler’den zehir zemberek sözler

Şahinler’in sert sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, oyuncunun daha sonra söz konusu paylaşımı kaldırdığı görüldü. Kılıç’ın ani ölümüyle ilgili gelişmeler sanat dünyasında yakından takip edilirken, Şahinler’in paylaşımı ve ardından yaptığı açıklama da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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