Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Almanya'da olağanüstü önlem! 9 büyük şehirde özel drone timleri kuruluyor: Putin korkusu sardı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Almanya'da olağanüstü önlem! 9 büyük şehirde özel drone timleri kuruluyor: Putin korkusu sardı

Almanya, artan drone ve sabotaj endişeleri üzerine güvenlik politikasında yeni önlemlere hazırlanıyor. Berlin yönetimi, havaalanlarından kritik altyapıya kadar stratejik noktaları korumak için 9 büyük şehirde özel drone timleri kuracak. Yapay zeka, yüz tanıma ve biyometrik gözetim sistemleri de yeni güvenlik planının parçası olacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Almanya, Rusya kaynaklı olduğunu değerlendirdiği hibrit tehditlere karşı güvenlik önlemlerini artırmaya hazırlanıyor.

Berlin yönetimi dokuz büyük şehirde özel drone savunma polis birimleri kurmak için kolları sıvadı.

Kritik altyapının korunmasında yapay zeka ve biyometrik gözetim sistemlerinin kullanımının da genişletilmesi planlanıyor.

Bild'in haberine göre Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, izinsiz ve tehdit oluşturabilecek insansız hava araçlarına karşı yeni güvenlik senaryoları hazırladı.

Almanya'da olağanüstü önlem! 9 büyük şehirde özel drone timleri kuruluyor: Putin korkusu sardı
Başlık ResmiAlmanya'da olağanüstü önlem! 9 büyük şehirde özel drone timleri kuruluyor: Putin korkusu sardı

9 ŞEHİRDE ÖZEL BİRLİK KURULACAK

Plan kapsamında Berlin, Münih, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig, Hannover ve Köln'de özel drone savunma birimlerinin görev yapması öngörülüyor.

Helikopterler ve özel araçlarla desteklenecek federal polis ekipleri, ihtiyaç halinde hızla farklı noktalara sevk edilebilecek.

Birimlerin havaalanları, tren istasyonları, önemli ulaşım merkezleri, kritik altyapı tesisleri ve Berlin'deki hükümet bölgesinin korunmasında görev alması bekleniyor.

PATLAYICI TAŞIYAN DRONELARA MÜDAHALE EDECEKLER

Özel ekiplerin görevi yalnızca izinsiz droneları tespit etmekle sınırlı kalmayacak. Patlayıcı taşıdığı değerlendirilen droneların etkisiz hale getirilmesi ve patlayıcı düzeneklere müdahale edilmesi de ekiplerin görevleri arasında bulunacak.

Enerji ve su tesisleri ile savunma şirketleri gibi kritik altyapı işletmecilerine de tesislerinin çevresindeki tehdit oluşturabilecek dronelara müdahale edebilmeleri için yeni yasal yetkiler verilmesi planlanıyor.

"RUSYA'NIN HİBRİT SALDIRILARI GÜNLÜK GERÇEKLİK HALİNE GELDİ"

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, Bild'e yaptığı açıklamada Rusya'yı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın hibrit saldırıları, havaalanlarına yönelik patlayıcı taşıyan insansız hava araçları, şehirlerimizdeki ajanlar, ağlarımıza yönelik siber saldırılar ve altyapımıza yönelik sabotajlar artık günlük bir gerçeklik haline geldi. Bu saldırılar yoğunlaşacak, ancak kendimizi savunabilir ve güvenliği sağlayabiliriz."

YAPAY ZEKA VE "CYBERDOME" PLANI

Alman yönetiminin güvenlik planında yapay zeka, yüz tanıma, biyometrik kimlik doğrulama ve video gözetim sistemlerinin kullanımının genişletilmesi de bulunuyor.

Yetkililer ayrıca siber saldırıları tespit edip engellemek amacıyla dijital sensörlerden oluşan ulusal bir "Cyberdome" ağı üzerinde çalışıyor.

Haberde, 2026'nın başından bu yana Almanya'daki askeri tesisler ve kritik altyapıların çevresinde 165 şüpheli sabotaj vakası ve 747 şüpheli drone olayı kaydedildiği aktarıldı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OĞLU VURDU, VALİ OLAYI KAPATTI"
Yakalanan şüpheliden Gülistan Doku itirafı
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Merakla beklenen OVP açıklandı
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
ENKAZ ÇIKARILABİLECEK Mİ?
ENKAZ ÇIKARILABİLECEK Mİ?
KKTC Başbakanı Üstel son durumu açıkladı
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
Kamuda tasarrufun boyutu ortaya çıktı
GECEYE DAMGA VURDU!
GECEYE DAMGA VURDU!
Derbi öncesi güvenliği locanın önüne yığdı
BÖCEK DOSYASI GENİŞLİYOR!
BÖCEK DOSYASI GENİŞLİYOR!
İki kadın daha iş vaadi iddiasını anlattı
‘ŞİFA’ NİYETİNE YUTUYORMUŞ
‘ŞİFA’ NİYETİNE YUTUYORMUŞ
Nefes darlığıyla gitmişti, akciğerinden çıkan şaşkına çevirdi
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
Ünlü oyuncunun menajeri açıkladı
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
Karahan'dan 'yıl sonu enflasyon' açıklaması
ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM
ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM
9 büyük şehirde özel drone timleri kurulacak
OSCAR'LI YILDIZ İSYAN ETTİ
OSCAR'LI YILDIZ İSYAN ETTİ
Soykırımcı eski askeri reklam yüzü yaptılar
"OSİMHEN YOKSA İŞLER DEĞİŞİR"
Sporting’in eski hocasından Galatasaray analizi
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
Özbek gelinin düğün öncesi söyledikleri gündem oldu
FİYATI ŞOKE ETTİ
FİYATI ŞOKE ETTİ
Dağınıklığı görünce tavandan inip topluyor!
"NAMUSUMA GÖZ DİKTİLER"
Sokak ortasında dehşet: Engelli vatandaşı böyle darp etti
KREMLİN DUYURDU
KREMLİN DUYURDU
Putin, Trump ve Xi aynı masaya mı oturacak?
CANLI YAYINDA YAKALANDI!
CANLI YAYINDA YAKALANDI!
64 yıl hapis cezası bulunan firari polise takıldı
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması!
1,7 MİLYON ADAY YARIŞTI!
1,7 MİLYON ADAY YARIŞTI!
KPSS'de ilk oturum sona erdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Filenin Sultanları final canlı yayın bilgileri! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Filenin Sultanları final canlı yayın bilgileri! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Kaydet
KKTC Başbakanı Üstel Filo Jet enkazıyla ilgili son durumu açıkladı! Rapor yarın hazır olacak
KKTC Başbakanı Üstel Filo Jet enkazıyla ilgili son durumu açıkladı! Rapor yarın hazır olacak
Kaydet
İki yıldır ‘şifa’ niyetine yutuyormuş: Nefes darlığıyla gitmişti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
Nefes darlığıyla gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.