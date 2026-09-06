Almanya'da olağanüstü önlem! 9 büyük şehirde özel drone timleri kuruluyor: Putin korkusu sardı

Almanya, artan drone ve sabotaj endişeleri üzerine güvenlik politikasında yeni önlemlere hazırlanıyor. Berlin yönetimi, havaalanlarından kritik altyapıya kadar stratejik noktaları korumak için 9 büyük şehirde özel drone timleri kuracak. Yapay zeka, yüz tanıma ve biyometrik gözetim sistemleri de yeni güvenlik planının parçası olacak.

Almanya, Rusya kaynaklı olduğunu değerlendirdiği hibrit tehditlere karşı güvenlik önlemlerini artırmaya hazırlanıyor.

Berlin yönetimi dokuz büyük şehirde özel drone savunma polis birimleri kurmak için kolları sıvadı.

Kritik altyapının korunmasında yapay zeka ve biyometrik gözetim sistemlerinin kullanımının da genişletilmesi planlanıyor.

Bild'in haberine göre Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, izinsiz ve tehdit oluşturabilecek insansız hava araçlarına karşı yeni güvenlik senaryoları hazırladı.

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9 ŞEHİRDE ÖZEL BİRLİK KURULACAK

Plan kapsamında Berlin, Münih, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig, Hannover ve Köln'de özel drone savunma birimlerinin görev yapması öngörülüyor.

Helikopterler ve özel araçlarla desteklenecek federal polis ekipleri, ihtiyaç halinde hızla farklı noktalara sevk edilebilecek.

Birimlerin havaalanları, tren istasyonları, önemli ulaşım merkezleri, kritik altyapı tesisleri ve Berlin'deki hükümet bölgesinin korunmasında görev alması bekleniyor.

PATLAYICI TAŞIYAN DRONELARA MÜDAHALE EDECEKLER

Özel ekiplerin görevi yalnızca izinsiz droneları tespit etmekle sınırlı kalmayacak. Patlayıcı taşıdığı değerlendirilen droneların etkisiz hale getirilmesi ve patlayıcı düzeneklere müdahale edilmesi de ekiplerin görevleri arasında bulunacak.

Enerji ve su tesisleri ile savunma şirketleri gibi kritik altyapı işletmecilerine de tesislerinin çevresindeki tehdit oluşturabilecek dronelara müdahale edebilmeleri için yeni yasal yetkiler verilmesi planlanıyor.

"RUSYA'NIN HİBRİT SALDIRILARI GÜNLÜK GERÇEKLİK HALİNE GELDİ"

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, Bild'e yaptığı açıklamada Rusya'yı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın hibrit saldırıları, havaalanlarına yönelik patlayıcı taşıyan insansız hava araçları, şehirlerimizdeki ajanlar, ağlarımıza yönelik siber saldırılar ve altyapımıza yönelik sabotajlar artık günlük bir gerçeklik haline geldi. Bu saldırılar yoğunlaşacak, ancak kendimizi savunabilir ve güvenliği sağlayabiliriz."

YAPAY ZEKA VE "CYBERDOME" PLANI

Alman yönetiminin güvenlik planında yapay zeka, yüz tanıma, biyometrik kimlik doğrulama ve video gözetim sistemlerinin kullanımının genişletilmesi de bulunuyor.

Yetkililer ayrıca siber saldırıları tespit edip engellemek amacıyla dijital sensörlerden oluşan ulusal bir "Cyberdome" ağı üzerinde çalışıyor.

Haberde, 2026'nın başından bu yana Almanya'daki askeri tesisler ve kritik altyapıların çevresinde 165 şüpheli sabotaj vakası ve 747 şüpheli drone olayı kaydedildiği aktarıldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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