Bolu'da sıcak saatler... Ormandaki yangının sebebi duyanları şoke etti

Bolu’nun Karataş köyünde yüksek gerilim hattında akıma kapılarak ormanlık alana düşen kuş, kuru otların ve bitki örtüsünün tutuşmasına neden oldu. Köylülerin ilk müdahalesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Karataş köyündeki ormanlık alanda meydana geldi.

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AKIMA KAPILAN KUŞ ORMANA DÜŞTÜ

Yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuş ormanlık alana düştü. Kuşun düştüğü noktada kuru otlar ve bitki örtüsü tutuşurken, kısa sürede alevler yükseldi. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler, su tankerleriyle bölgeye giderek yangına ilk müdahaleyi yaptı.

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YANGIN ÇOK SAYIDA EKİBİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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