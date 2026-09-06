Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu

Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir'i getiren Trabzonspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Fabinho, Ozan Tufan, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pedro Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Oğulcan, Tongya, Tiago, Traore, Koita.

Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.

Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.

TRABZONSPOR 4 PUANDA

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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