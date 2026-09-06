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Spor

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu

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Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu

Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir'i getiren Trabzonspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Fabinho, Ozan Tufan, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pedro Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Oğulcan, Tongya, Tiago, Traore, Koita.

Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.

Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.

TRABZONSPOR 4 PUANDA

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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