Türkiye - İtalya (Avrupa Şampiyonası finali)

Son şampiyon Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile kozlarını paylaşıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşıyor.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı.

İKİNCİ SET OYNANIYOR

İTALYA 21-24 TÜRKİYE

İlk set sonucu: İtalya 25-16 Türkiye

MİLLİLERİN FİNAL YOLCULUĞU

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı.

Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 6 MADALYA

Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı. Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Avrupa şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "3" numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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