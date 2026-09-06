ÖZEL | Okan Buruk ve Osimhen için çarpıcı benzetme: "Biri lider, diğeri canavar"

2014-2016 yılları arasında dönemin Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor’da forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Gbenga Arokoyo, kariyeriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Güney ekibinde beraber çalıştığı teknik direktör Okan Buruk’tan, “Doğuştan lider” diyerek övgüyle bahseden Arokoyo, son dönemdeki performansıyla dikkat çeken vatandaşı Victor Osimhen ile ilgili, “Bambaşka bir canavar” yorumunda bulundu.

Mjällby AIF’den Gaziantepspor’a transfer olarak 2014 yılının yaz transfer döneminde Türkiye kariyerine adım atan Gbenga Arokoyo, 40 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güney ekibindeki etkili performansıyla Nijerya Milli Takımı’na davet edilen ve burada iki maça çıkan Arokoyo, taraftarların sevgilisi haline geldi. Mücadeleci futboluyla Süper Lig’de o dönem adından söz ettiren eski stoper, kariyeriyle ilgili bilinmeyenleri Türkiye Gazetesi’ne anlattı.

AROKOYO: “REKABET ÇOK ÇETİN”

Kariyeri boyunca dört farklı ligde forma giyen ve önemli tecrübeler edinen Nijeryalı eski futbolcu, Süper Lig’deki gözlemleriyle ilgili “Bence Türkiye Ligi’nin kalitesi ve rekabet gücü, Avrupa’da oynadığım diğer liglerle karşılaştırıldığında şimdiye kadar deneyimlediğim en yüksek seviyeler arasında yer alıyor. Bu ligin en güzel yanlarından biri, her hafta karşılaştığınız deneyimli ve üst düzey oyuncuların sayısıdır. Rekabet çok çetin ve her maç elinizden gelenin en iyisini ortaya koymanız için sizi zorluyor. Türkiye Ligi’nin bu yönünü gerçekten seviyorum çünkü sizi bir oyuncu olarak gelişmeye ve kendinizi geliştirmeye zorluyor.” diye konuştu.

“ATMOSFER FUTBOLUNUZU ÖZEL KILIYOR”

Türk futbolundaki atmosferle ilgili hislerini anlatan Gbenga Arokoyo, “Taraftarlarınızın enerjisine ve tutkusuna gerçekten bayılıyorum. Onların desteği, özellikle dolu bir stadyumda oynarken takım olarak size ekstra motivasyon ve enerji verebilir. Takımlarına saygı duyulduğunu görmek istiyorlar ve onlar için kazanmak, bu saygıyı kazanmanın büyük bir parçası. En önemlisi, oyuncularını gerçekten seviyorlar ve onlara değer veriyorlar. Oradaki dönemim sona ermiş olmasına rağmen hâlâ Gaziantepspor taraftarlarından mesajlar ve fotoğraflar alıyorum; bu da onların takımlarına duydukları tutku, sadakat ve bağlılığın düzeyini gösteriyor. Atmosfer ve baskı, kesinlikle Türk futbolunu özel kılan unsurların bir parçası.” ifadelerini kullandı.

Gbenga Arokoyo

“SAĞ ÇIKAMAYACAĞIMIZI HİSSETMİŞTİK!”

Dört büyüklere karşı birçok maça çıktığını ve farklı duygular yaşadığını vurgulayan Arokoyo, şöyle devam etti: “Bu takımlara karşı oynadığım döneme dair inanılmaz anılarım var. Atmosfer gerçekten çok özel çünkü ev sahibi takımın taraftarları, takımlarına ekstra bir itici güç sağlayan anlar oluşturabiliyorlar. Bir oyuncu olarak zihinsel açıdan güçlü olmalı ve maç boyunca süren o inanılmaz gürültü ve baskıyla başa çıkabilmelisiniz. Benim için gerçekten öne çıkan maçlardan biri de Trabzonspor deplasmanında oynadığımız maçtı. Beraberlik golü için bastırıyorlardı ve penaltı kazanmaya çok yaklaşmışlardı ancak hakem penaltı vermemeye karar verdi. Taraftarların tepkisi inanılmazdı; sanki oradan sağ çıkamayacakmışız gibi hissettik! O andan itibaren maçın bitiş düdüğüne kadar taraftarların desteği giderek arttı. Stadyum o kadar gürültülüydü ki sahada kendi sesimizi bile zor duyabiliyorduk. Şükürler olsun ki maçı kazandık ama o atmosferi ve deneyimi asla unutmayacağım. Türkiye'de oynamayı bu kadar özel kılan da bu.”

“OKAN BURUK, DOĞUŞTAN BİR LİDER”

Gaziantepspor’da 24 maç beraber çalıştığı ve kendisine milli takım kapısı açan teknik direktör Okan Buruk’un takım yönetimini değerlendiren eski yıldız, “O, çok sakin ve rahat bir teknik direktör. Oyuncularıyla iletişimi basit, net ve etkilidir. Ayrıca doğuştan bir lider ancak onda asıl takdir ettiğim şey futbolda elde ettiği onca başarıya rağmen kendisini asla kimseden üstün görmemesiydi. Antrenmanlardaki küçük saha maçlarında bile bize katılırdı; bu da onunla oyuncular arasında çok yakın bir ilişki oluştururdu. Takımdaki herkesin saygısını kazanmayı başarırken, aynı zamanda yanında herkesin kendini rahat hissetmesini de sağlıyordu. Açıkçası, Galatasaray ile elde ettiği tüm başarılara hiç şaşırmadım. Ondan öğrendiğim ve kendi antrenörlük yolculuğum boyunca yanımda taşıdığım bilgiler de mevcut.” sözlerini sarf etti.

Okan Buruk

“DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR”

Teknik direktör Okan Buruk'un son yıllarda kazandığı başarılara dikkat çeken Gbenga Arokoyo, “Onu tanıdığım ve onunla çalıştığım için, antrenör ve lider olarak sahip olduğu nitelikleri biliyorum. Dört şampiyonluk unvanı muhteşem bir başarı ve bence elde ettiği tüm başarıları, hatta daha fazlasını hak ediyor. Sakinliği, liderlik vasfı, iletişim becerisi ve oyun anlayışı onu özel bir antrenör yapıyor. Bana göre Okan Buruk’un kazandığı başarılar en başından beri onda gördüğüm niteliklerin bir yansımasıdır.” dedi.

“KENDİNE HAS KİŞİLİĞİ VARDI”

Deneyimli çalıştırıcının oyuncularıyla olan iletişimine vurgu yapan Arokoyo, “Kendine has kişiliğiyle Okan Hoca, her zaman birlikte vakit geçirmesi çok keyifli biriydi. Takım içinde olumlu bir ortam oluşturmak konusunda harika bir yeteneği vardı. Antrenman sırasında yaşadığım komik bir anı hatırlıyorum; benden daha kısa boylu bir forvet oyuncusuyla ikili mücadeleye girmiştim ve yüzümde bir kesik oluşmuştu. Bütün takım benimle dalga geçti ama Okan Hoca’nın da buna çok güldüğünü hatırlıyorum. Bu, onun kişiliğini ve gruba nasıl neşe ve kahkaha getirebildiğini gerçekten ortaya koyan sade anlardan biriydi. Ortamı her zaman herkes için rahat hale getirirdi. Bana verdiği tüm geri bildirimler ve tavsiyeler için gerçekten minnettarım. Bunlar, hâlâ büyük bir keyifle hatırladığım anlar ve hatıralar.” şeklinde konuştu.

Victor Osimhen

“HERKES İÇİN HARİKA BİR ÖRNEK”

Süper Lig’deki ilk 4 maçta 6 gol ve 2 asistlik performansıyla yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapan vatandaşı Osimhen’in yeteneğine de değinen eski savunmacı, “Onu özel kılan pek çok özelliğe sahip, muhteşem bir forvet oyuncusu. İnanılmaz bir yeteneği, gücü ve hızı var. Ayrıca gerçek bir gol sezgisi de bulunuyor. Onun bu kadar başarılı olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor, özellikle de bir Nijeryalı olarak. Çocuklarım onu çok seviyor; ayrıca biliyorum ki, dünyanın dört bir yanında onu kendine örnek alan pek çok çocuk var. O, Nijeryalı yeteneklerin neler başarabileceğine dair harika bir örnek ve ülkemizi bu kadar yüksek bir seviyede temsil ettiğini görmek beni gerçekten mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

“BAMBAŞKA BİR CANAVAR”

Victor Osimhen’in bu sezon Süper Lig’de gol krallığı yarışında üst düzey forvetlere karşı vereceği mücadeleyi değerlendiren Arokoyo, sözlerini şöyle noktaladı: “Osimhen, bence bambaşka bir canavar. Her an gol üretebilecek yeteneğe sahip ve bencil bir oyuncu değil. Takım için çalışıyor ve her zaman bir şeyler ortaya koymanın ve arkadaşlarını harekete geçirmenin yollarını arıyor. Bir takım arkadaşı olarak; onu mutlu eder, ihtiyaç duyduğu güveni ve desteği verirseniz onun en iyi yönünü göreceksiniz. Ayrıca diğer forvet oyuncularına karşı mücadelede galip gelmek için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyorum.”

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