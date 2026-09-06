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Dünya

Trump'ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABD'yi salladı: İki detaya dikkat çektiler

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Trump'ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABD'yi salladı: İki detaya dikkat çektiler
Fotoğraf Başlığı Trumpın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABDyi salladı: İki detaya dikkat çektiler

ABD Başkanı Trump, bu kez siyasi açıklamalarıyla değil değişen görüntüsüyle gündemde. New Jersey'e giderken görüntülenen Trump'ın saçlarının daha koyu, dağınık ve alışılmışın dışında taranmış hali sosyal medyayı ikiye böldü.

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TMZ'nin haberine göre Trump, cuma günü New Jersey'e geldiğinde alışılmış saç stilinden farklı bir görüntü sergiledi.

Saç renginin önceki görüntülerine göre daha koyu olması, saçlarının daha düz ve dağınık görünmesi ve alışılmış yan ayrımını ters tarafa doğru değiştirmesi ABD'de tartışma başlattı.

Trumpın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABDyi salladı: İki detaya dikkat çektiler
Başlık ResmiTrumpın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABDyi salladı: İki detaya dikkat çektiler

TRUMP'IN SAÇINA NE OLDU?


Trump'ın yeni görüntülerinin internette yayılmasının ardından saçındaki değişikliğin nedeni merak konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, saçlarının önceki görüntülerine kıyasla farklı görünmesi üzerine ABD Başkanı'nın peruk kullanıp kullanmadığını sorguladı.

Trump'ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABD'yi salladı: İki detaya dikkat çektiler
Başlık ResmiTrump'ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABD'yi salladı: İki detaya dikkat çektiler

BEYAZ SARAY DAHA ÖNCE "IŞIKLANDIRMA" DEMİŞTİ

Trump'ın saçları ağustos ayında Las Vegas'taki görüntülerinin ardından da gündeme gelmişti. Saçlarının normalden daha gür görünmesi üzerine ABD'li gazeteci Rupar, "Trump peruk mu takıyor, yoksa burada neler oluyor?" paylaşımını yapmıştı.

İddiaların ardından Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in açıklaması ise kısa olmuştu:

"Işıklandırma her şeydir."

Trumpın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABDyi salladı: İki detaya dikkat çektiler
Başlık ResmiTrumpın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABDyi salladı: İki detaya dikkat çektiler


"PERUK TAKMIYORUM"

Trump da saçları hakkındaki tartışmalara geçtiğimiz günlerde cevap verdi. Yıllardır peruk kullandığının öne sürüldüğünü hatırlatan Trump, iddiaları reddederek, "Peruk takmıyorum. Bu benim saçım" dedi.

Tartışmalar, Trump'ın New Jersey'de Air Force One'a bindiği sırada kuvvetli rüzgarın saçlarını kaldırmasıyla çekilen görüntülerin ardından daha da büyümüştü.
Başlık ResmiTartışmalar, Trump'ın New Jersey'de Air Force One'a bindiği sırada kuvvetli rüzgarın saçlarını kaldırmasıyla çekilen görüntülerin ardından daha da büyümüştü.

ABD Başkanı daha önce de kuvvetli rüzgar altında saçlarının savrulduğu görüntüleri örnek göstererek peruk takması halinde saçının başında kalamayacağını söylemişti.

BABA DETAYI

Diğer yandan Trump'ın yeni saç stili sosyal medyada kısa sürede çok sayıda benzetmeye konu oldu.

Trump'ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABD'yi salladı: İki detaya dikkat çektiler
Başlık ResmiTrump'ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABD'yi salladı: İki detaya dikkat çektiler

Daha koyu saç rengi nedeniyle bazı kullanıcılar ABD Başkanı'nın son görüntüsünü, 1999'da hayatını kaybeden babası Fred Trump'ın ileri yaşlarındaki görünümüne benzetti.

Trump'ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABD'yi salladı: İki detaya dikkat çektiler
Başlık ResmiTrump'ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü ABD'yi salladı: İki detaya dikkat çektiler

Trump'ın değişen görüntüsü yalnızca babasıyla yapılan karşılaştırmalarla sınırlı kalmadı. Sosyal medyada yeni saç stilinin bazı ünlü oyuncuları hatırlattığı yönünde yorumlar da yapıldı.

PIERCE BROSNAN'A BENZETTİLER

Yazar Lamott, koyulaşan saçları için "Bayıldım. Çok genç. Tam Pierce Brosnan" dedi.

Trump'ın saç rengini gerçekten değiştirip değiştirmediğine ilişkin Beyaz Saray'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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