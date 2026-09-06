Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Türk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar! Aldıkları cevap İsrail'de gündem oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Türk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar! Aldıkları cevap İsrail'de gündem oldu
Fotoğraf Başlığı İsrailli ırkçılara Türk vatandaşından tarihi kapak: İsrail basını ayağa kalktı

İsrail'de Türklere yönelik hazımsızlık yeni bir boyuta ulaştı. Kudüs'teki tarihi Yafa Kapısı'nda Türk turistleri kışkırtmaya çalışan İsrailli bir şahıs, beklemediği bir karşılık alarak adeta neye uğradığını şaşırdı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Türk vatandaşının İsrailli şahsa dönerek verdiği "Burası benim evim. Hoş geldiniz" şeklindeki cevabı İsrail medyasını ayağa kaldırdı.

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Ynet, hızla yayılan bu görüntüleri Türkiye'nin Kudüs ve Filistin bölgesindeki artan etkisinden duyulan derin korku üzerinden manşetlerine taşıdı.

İsrail basını ayrıca Türkiye'nin Gazze'nin geleceğinde rol üstlenme isteğine işaret ederken, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de oluşturulabilecek uluslararası bir güçte Türk askerlerinin bulunmasına karşı çıktığını hatırlattı.

Türk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar! Aldıkları cevap İsrail'de gündem oldu
Başlık ResmiTürk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar! Aldıkları cevap İsrail'de gündem oldu

TÜRK TURİSTLERE VİZE KISITLAMASI İSTEDİLER

Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından bazı İsrailli isimlerin Türk turistleri hedef alan açıklamaları da dikkat çekti.

Kudüs Uygulamalı Politika Merkezi Araştırma Başkanı ve eski İsrail Büyükelçisi Yishai, Türk turistlerin Kudüs'teki tavrını "yanlış bir sahiplik duygusu" olarak nitelendirerek Türkiye'den gelen turistlere vize verilmemesi çağrısında bulundu.

Yishai, "İki ülke arasındaki ilişkiler güncellenmiş bir çerçeveye dayandırılana kadar İsrail'e giren Türk turistlere vize verilmemesi yönündeki tavsiyenin uygulanması gerekiyor" dedi.

Türk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar! Aldıkları cevap İsrailde gündem oldu
Başlık ResmiTürk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar! Aldıkları cevap İsrailde gündem oldu

İSRAİLLİ İSİMDEN TÜRK TURİSTLERE AĞIR SÖZLER

JCAP Başkanı Silverstein ise açıklamasında Türk turistleri daha doğrudan hedef aldı. Türkiye'den gelen bazı turistleri "tehlikeli" olarak nitelendiren Silverstein, söz konusu kişilerin İsrail'den çıkarılmasını istedi.

Silverstein, "Türkiye'den gelen Müslüman turistler tehlikelidir ve İsraillilere karşı kışkırtma yapmaktadır. Bu grup, İsrail topraklarından derhal uzaklaştırılmalıdır; ne kadar erken olursa o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OĞLU VURDU, VALİ OLAYI KAPATTI"
Yakalanan şüpheliden Gülistan Doku itirafı
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Merakla beklenen OVP açıklandı
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
ENKAZ ÇIKARILABİLECEK Mİ?
ENKAZ ÇIKARILABİLECEK Mİ?
KKTC Başbakanı Üstel son durumu açıkladı
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
Kamuda tasarrufun boyutu ortaya çıktı
POLİS COPLA MÜDAHALE ETTİ
POLİS COPLA MÜDAHALE ETTİ
İngiltere'den sonra Danimarka sokakları savaş alanına döndü
ALDIKLARI CEVAP OLAY OLDU
ALDIKLARI CEVAP OLAY OLDU
Türk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar!
GECEYE DAMGA VURDU!
GECEYE DAMGA VURDU!
Derbi öncesi güvenliği locanın önüne yığdı
BÖCEK DOSYASI GENİŞLİYOR!
BÖCEK DOSYASI GENİŞLİYOR!
İki kadın daha iş vaadi iddiasını anlattı
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ
İneğin peşinden koşarken evin çatısından girdi
‘ŞİFA’ NİYETİNE YUTUYORMUŞ
‘ŞİFA’ NİYETİNE YUTUYORMUŞ
Nefes darlığıyla gitmişti, akciğerinden çıkan şaşkına çevirdi
TRUMP KÜPLERE BİNECEK
TRUMP KÜPLERE BİNECEK
Hunter Biden'dan 2028 seçimleri için sürpriz itiraf!
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
Ünlü oyuncunun menajeri açıkladı
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
Karahan'dan 'yıl sonu enflasyon' açıklaması
ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM
ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM
9 büyük şehirde özel drone timleri kurulacak
OSCAR'LI YILDIZ İSYAN ETTİ
OSCAR'LI YILDIZ İSYAN ETTİ
Soykırımcı eski askeri reklam yüzü yaptılar
"OSİMHEN YOKSA İŞLER DEĞİŞİR"
Sporting’in eski hocasından Galatasaray analizi
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması!
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
Özbek gelinin düğün öncesi söyledikleri gündem oldu
FİYATI ŞOKE ETTİ
FİYATI ŞOKE ETTİ
Dağınıklığı görünce tavandan inip topluyor!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Henüz 10 yaşındaydı! 80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber
80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber
Kaydet
Akıllara durgunluk veren olay: İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi
İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi
Kaydet
Enflasyon, faiz, finansman... Yeni OVP’ye Bakanlar ve iş dünyasından ilk mesajlar
Yeni OVP sonrası peş peşe açıklamalar: Bakanlardan enflasyon, iş dünyasından faiz mesajı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.