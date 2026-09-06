Türk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar! Aldıkları cevap İsrail'de gündem oldu

İsrail'de Türklere yönelik hazımsızlık yeni bir boyuta ulaştı. Kudüs'teki tarihi Yafa Kapısı'nda Türk turistleri kışkırtmaya çalışan İsrailli bir şahıs, beklemediği bir karşılık alarak adeta neye uğradığını şaşırdı.

Türk vatandaşının İsrailli şahsa dönerek verdiği "Burası benim evim. Hoş geldiniz" şeklindeki cevabı İsrail medyasını ayağa kaldırdı.

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Ynet, hızla yayılan bu görüntüleri Türkiye'nin Kudüs ve Filistin bölgesindeki artan etkisinden duyulan derin korku üzerinden manşetlerine taşıdı.

İsrail basını ayrıca Türkiye'nin Gazze'nin geleceğinde rol üstlenme isteğine işaret ederken, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de oluşturulabilecek uluslararası bir güçte Türk askerlerinin bulunmasına karşı çıktığını hatırlattı.

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TÜRK TURİSTLERE VİZE KISITLAMASI İSTEDİLER

Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından bazı İsrailli isimlerin Türk turistleri hedef alan açıklamaları da dikkat çekti.

Kudüs Uygulamalı Politika Merkezi Araştırma Başkanı ve eski İsrail Büyükelçisi Yishai, Türk turistlerin Kudüs'teki tavrını "yanlış bir sahiplik duygusu" olarak nitelendirerek Türkiye'den gelen turistlere vize verilmemesi çağrısında bulundu.

Yishai, "İki ülke arasındaki ilişkiler güncellenmiş bir çerçeveye dayandırılana kadar İsrail'e giren Türk turistlere vize verilmemesi yönündeki tavsiyenin uygulanması gerekiyor" dedi.

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İSRAİLLİ İSİMDEN TÜRK TURİSTLERE AĞIR SÖZLER

JCAP Başkanı Silverstein ise açıklamasında Türk turistleri daha doğrudan hedef aldı. Türkiye'den gelen bazı turistleri "tehlikeli" olarak nitelendiren Silverstein, söz konusu kişilerin İsrail'den çıkarılmasını istedi.

Silverstein, "Türkiye'den gelen Müslüman turistler tehlikelidir ve İsraillilere karşı kışkırtma yapmaktadır. Bu grup, İsrail topraklarından derhal uzaklaştırılmalıdır; ne kadar erken olursa o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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