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Dünya

Henüz 10 yaşındaydı! 80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber

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Henüz 10 yaşındaydı! 80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber

Cezayir'de oyun oynarken yaklaşık 80 metre derinliğindeki dar bir kuyuya düşen 10 yaşındaki Eyüb Muhammed Fayid'den acı haber geldi. Dört gün süren yoğun çalışmaların ardından küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Fayid, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Cezayir'in batısında bulunan El Bayd vilayetinde, yaklaşık 80 metre derinliğinde ve 40 santimetre genişliğindeki boş kuyuya düşen 10 yaşındaki Eyüb Muhammed Fayid için yürütülen kurtarma çalışmaları acı haberle sonuçlandı.

Cezayir Sivil Savunma İdaresi, dört gün boyunca devam eden çalışmaların ardından küçük çocuğun cansız bedeninin düştüğü kuyudan çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada, Fayid'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Henüz 10 yaşındaydı! 80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber
Başlık ResmiHenüz 10 yaşındaydı! 80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber

Sivil savunma ekiplerinin, yerel makamların desteğiyle olayın ardından tüm imkanlarını seferber ederek günler boyunca kurtarma çalışması yürüttüğü belirtildi.

Henüz 10 yaşındaydı! 80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber
Başlık ResmiHenüz 10 yaşındaydı! 80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber

OYUN OYNARKEN KUYUYA DÜŞTÜ

Eyüb'ün babası Muhammed Fayid yerel basına yaptığı açıklamada, oğlunun 2 Eylül'de evlerinin önünde oynadığını anlatmıştı. Kardeşinden küçük Eyüb'e göz kulak olmasını istediğini belirten baba, kullanılmayan kuyunun ağzının zamanla yıpranmış bir tahta levhayla kapatıldığını ifade etmişti.

Küçük çocuğun, üzerine bastığı tahta levhanın kırılması sonucu metrelerce derinlikteki kuyuya düştüğü öğrenilmişti.

Henüz 10 yaşındaydı! 80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber
Başlık ResmiHenüz 10 yaşındaydı! 80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Dört gün boyunca sürdürülen çalışmaların ardından cansız bedenine ulaşılan 10 yaşındaki Eyüb Muhammed Fayid için Ghasul beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Küçük çocuk, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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