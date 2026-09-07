Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, yine gösterişli törenleriyle gündeme geldi. Öz, düğününde de altın şovundan geri kalmadı. Boynundan beline, parmaklarından bileklerine kadar altınlarla donanan fenomen, “Takacak yer kalmadı” dedirtti.

Van'daki düğünde Çağla Öz'ün tercih ettiği gösterişli kıyafetler ve dikkat çeken takılarıyla öne çıktı. Gece boyunca 4-5 farklı kostüm giyen fenomen, takı konusunda da sınırları zorladı. Baştan aşağı altınlarla donatılan Öz'ün parmaklarında bile çok sayıda altın olduğu görüldü.

ALTINLARI YİNE GÖZE SOKTULAR

Çağla Öz'ü fenomen arkadaşları da yalnız bırakmadı. Mika Raun ve Cemile Kaya'nın da katıldığı gecede, Öz'ün kınasını Azerbaycan'da sosyal medya fenomeni olarak tanınan Baylarsoylar (Arife) yaktı.

Geceden paylaşılan görüntülerde Öz'ün üzerindeki takıların fazlalığı dikkat çekerken, sosyal medyada da yorum yağdı. Bazı kullanıcılar görüntüleri “gösterişin dozu kaçtı” sözleriyle eleştirirken, “Bu kadar altın nereden geliyor?” ve “Görgüsüzlük, her şey aşırı” şeklinde yorumlar da yapıldı.

Çağla Öz’ün düğününde gösterişin dozu kaçtı! Altın takacak yer bırakmadılar

NİŞANDA DA TAKI MERASİMİ UZUN SÜRMÜŞTÜ

Çağla Öz'ün nişan töreninde de gecenin başrolünü takılar üstlenmişti. Öz'e kilolarca altın takıldığı görülürken, dakikalarca devam eden takı merasimi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Çağla Öz’ün düğününde gösterişin dozu kaçtı! Altın takacak yer bırakmadılar

Nişanın ardından kına gecesinde de altınlardan vazgeçmeyen Öz, bu kez takılarıyla yeniden gündemin zirvesine çıktı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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