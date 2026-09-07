ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Banka, TCMB’nin ekim ve aralık aylarında 100’er baz puanlık kademeli faiz indirimlerine gideceğini tahmin etti. İşte detaylar...

Piyasaların gözü 10 eylülde TCMB'nin açıklayacağı PPK toplantısındaki faiz verisine çevrildi. Türkiye ekonomisi açısından bu kararın piyasaya nasıl yansıyacağı ise merak konusu olmaya devam ederken, buna yönelikte dünyaca ünlü bankalardan tahmin gelmeye devam ediyor. Morgan Stanley'de TCMB için önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar..

Dünyaca ünlü ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley TCMB'niz faiz kararı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bankaya göre TCMB perşembe günü açıklayacağı kararda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutacak. Banka TCMB 'nin yıl sonuna kadar politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 35 seviyesine çekeceği öngörmekte. Gevşemenin ise son çeyrekte başlayacağını tahmin eden banka, yayımladığı raporda dördüncü çeyrekte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasıyla TCMB'nin temkinli faiz indirim döngüsüne girdiği aktardı.

TCMB'nin kararı öncesi kritik tahmin! Dünyaca ünlü banka faiz indirimi için tarih ve rakam verdi

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ EKİM VE ARALIK AYLARINDA

Morgan Stanley ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından aktarılan rapora göre TCMB faiz indirim adımlarını muhtemelen Ekim ve Aralık aylarında 100'er baz puanlık kademeli hamlelerle atacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme göstereceğini belirten banka, politika faizinin %27,50 seviyesine kadar gerileyeceğini ve 2027 yılı sonuna kadar kademeli indirimlerin devam edeceğini aktardı. Ancak banka rapordaki enflasyonist risklere de dikkat çekerken, tahminler üzerindeki yukarı yönlü risklerin korunduğunu belirtti.

TCMB'nin kararı öncesi kritik tahmin! Dünyaca ünlü banka faiz indirimi için tarih ve rakam verdi

Jeopolitik gerilimlerin tüm dünyadaki ülkeler gibi Türkiye için de önemli bir risk oluşturduğu dönemde banka, zorlu koşullara rağmen Türkiye'deki mevcut para politikası çerçevesinin dayanıklılığını koruduğunu vurguladı. Türk lirası bazlı carry trade işlemlerinde "olumlu/yapıcı" duruşunu sürdürdüğünü açıkladı. Bankanın stratejistleri ise 3 aylık vadede dolar/TL kısa pozisyonlarını tercih etmeye devam ettiklerini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. Analistler ''Yapışkan enflasyon yerel tahvil piyasasına karşı temkinli kalmamıza yol açsa da, Türk lirasındaki değer kaybı hızı vadeli piyasalarda fiyatlanan seviyelerin altında kalmayı sürdürüyor. Bu durum, yatırımcılar için cazip carry getirilerinin korunmasını sağlıyor.'' şeklinde önemli dğerlendirmelerde bulundu.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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