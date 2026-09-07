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SDG/YPG Suriye yönetimine verdiği sözü tutmaya başladı! Üç günde 200 milyon dolarlık silah teslimi

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SDG/YPG Suriye yönetimine verdiği sözü tutmaya başladı! Üç günde 200 milyon dolarlık silah teslimi

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG/YPG’nin teslim ettiği silahlar arasında tank ve zırhlı araçlar da bulunuyor. Teslimatın 1,5 yıl sürmesi bekleniyor. SDG’nin elindeki silahların toplam değerinin 1 milyar doları aştığı belirtiliyor.

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Yılmaz Bilgen
YILMAZ BİLGEN

PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olarak faaliyet yürüten Suriye Demokratik Güçleri (SDG/ YPG) ve Suriye Hükûmeti arasında varılan mutabakat gereği 3–4
Eylül 2026 tarihlerinde silah teslimatı resmen başladı. Sadece Ayn el-Arab’da (Kobani) 1.170 Kalaşnikof tipi tüfekle birlikte örgüte ait tank, top, zırhlı araç Suriye ordusuna devredildi.

TANKLAR VE ZIRHLI ARAÇLAR

Toplam tank sayısının 30’u, zırhlı araç adedinin ise 50’yi aştığı kaydedildi. Yine Humwe tipi ABD yardımı 80’e yakın araç da Suriye ordusu envanterine girdi. Suriye Savunma Bakanlığında konuştuğumuz bir kaynak, PKK-SDG’ye verilen ABD yardımları yanında örgütün DEAŞ ve Suriye devrik Esad rejimi tarafından verilen silahların da önemli yekûn teşkil ettiği bilgisini paylaştı.

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“500 MİLYON DOLARI AŞAR”

Konunun Suriyeli uzmanlarından Abdurrahman Dede, hâlen örgüte verilen İHA teknolojisi, dijital harp unsurları, haberleşme ağı, uçaksavar ve stratejik silah ve mühimmatlar konusunda ciddi bir çalışma olmadığını kaydetti. Rakka-Deyrizor operasyonu ile birlikte YPG-SDG’den ele geçirilen silah ve cephane miktarının 500 milyon doları aştığını kaydeden Dede, şunları söyledi:

SDG/YPG Suriye yönetimine verdiği sözü tutmaya başladı! Üç günde 200 milyon dolarlık silah teslimi
Başlık ResmiSDG/YPG Suriye yönetimine verdiği sözü tutmaya başladı! Üç günde 200 milyon dolarlık silah teslimi

KESİN ENVANTER YOK

"Şu ana dek kapsamlı bir teslim envanteri yayımlanmadı. Ancak 3 Eylül’den bugüne orduya devredilen tanklar, BTR ve diğer zırhlı personel taşıyıcıları, Humvee tipi araçlar, kundak motorlu toplar, Ural ve diğer askerî kamyonlar, havan ve sahra topları, ağır makineli tüfekler ve uçaksavar silahları ile mühimmat, yedek parçalar ve diğer ekipmanlardan oluşuyor. Bunların tahminî bedeli ise 200 milyon dolar civarında. Tüm silahlar teslim edildiğinde bu oranın 1 milyar dolar civarına yükselmesi bekleniyor."

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SABOTE ETMEK İSTEYEN VAR

Dede, şöyle devam etti:

"Taraflar güven temelinde ilerliyor ancak SDG içerisinde de bu süreci sabote etmek isteyen ya da ihtiyatlı olalım stratejisi güden gruplar var. Bazı dağların altında silah depoları olduğunu ve yine Irak ve Türkiye sınırlarında gizli depolar kazıldığı biliniyor. SDG’nin Kamışlı ve Ayn el-Arab (Kobani) dâhil tüm bölgelerle ilgili kesin bir envanter sunulmadı. Bu nedenle tek taraflı verilere bağlı olarak teslimatlar yürütülmekte. Ancak önümüzdeki günlerde Suriye makamları da kendi istihbari bilgilerini karşı tarafa iletecek. Kesin bir nihai rakam vermek mümkün değil."

AYLARCA BİLE SÜREBİLİR

SDG bileşeni Suvvar Rakka Grubu Komutanı Ebu İsa ise, silah teslimatının bir anda bitmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi. Ebu İsa “SDG ve Suriye ordusu arasında süren teslim süreci aylarca devam edebilir. Örgüt içi farklı klikler var. Önümüzdeki günlerde belki bazı depolar patlatılacak. SDG’de hâlen Suriye’de yeni bir iç savaş hesabı yapan etkin konumda kişiler var. Ve tüm sürece muhalifler. Yeni bir silahlı örgüt ilan etmeleri de mümkün. Bu sebeple silah ve cephanelerin tamamının teslimi aylarca ve hatta yıllarca sürebilir” açıklamasında bulundu.

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