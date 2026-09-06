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Girne'deki feribot faciasından bir acı haber daha! 6. naaşa ulaşıldı

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Girne'deki feribot faciasından bir acı haber daha! 6. naaşa ulaşıldı

Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinde kayıp yolcuları bulmak için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı. Son gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükselirken, kayıp 14 yolcunun bulunması için çalışmalar sürüyor.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama-kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı.

Girne'deki feribot faciasından bir acı haber daha! 6. naaşa ulaşıldı
Başlık ResmiGirne'deki feribot faciasından bir acı haber daha! 6. naaşa ulaşıldı

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6. NAŞA ULAŞILDI

Edinilen bilgilere göre, Türk Deniz Kuvvetleri Güney Deniz Saha Komutanı komutasında Girne açıklarında batan Filo Jet gemisine yönelik arama faaliyetleri sonucunda 15 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldı.

Denizden çıkarılan naaşın arama bölgesinden Girne Limanı'na gönderildiği bildirildi.

TCG Işın ve TCG Alemdar, arama kurtarma gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından batan gemiden çıkarılan 6. naaşın da gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.

CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ

Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi.

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KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Girne'deki feribot faciasından bir acı haber daha! 6. naaşa ulaşıldı
Başlık ResmiGirne'deki feribot faciasından bir acı haber daha! 6. naaşa ulaşıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.

ENKAZ 554 METRE DERİNLİKTE

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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