KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna yetişmek için zamanla yarışan bazı adaylar, polis ekiplerinin desteğiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, adayların sınava yetişmesini sağlayan polislere teşekkür ederek tüm adaylara başarılar diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna geç kalma riski bulunan adayları sınav merkezlerine ulaştıran polislere teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, "Polisimizden tam zamanında müdahale." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Bakan Çiftçi'den KPSS teşekkürü: Polisimizden tam zamanında müdahale

"Sınava geç kalma telaşı yaşayan adaylarımızın imdadına yine polislerimiz yetişti. KPSS'ye yetişmek için zamanla yarışan gençlerimizi ekip araçlarımızla sınav merkezlerine ulaştırdık. Onların heyecanına ortak olan, bir hayalin yarım kalmaması için gayret gösteren tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah, emeklerini zayi etmesin."

Bakan Çiftçi'den KPSS teşekkürü: Polisimizden tam zamanında müdahale

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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