İBB soruşturmasında yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı

İBB Başkanlık Konutu'na yönelik materyal alımı ile bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, ihalelere ilişkin dikkat çeken WhatsApp yazışmaları ve usulsüz menfaat iddialarına yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim edilen ön inceleme raporu ile bilirkişi raporları uyarınca, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Abdulkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz, Talha Özyurt, Rezzan Neslihan Vural, Gökhan Fırtına, Saliha Ülkü Aydoğan, Ali Toy, Mehmet Yücetürk, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen ve Ekrem Baki hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden Abdulkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Talha Özyurt, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen ve Volkan Karagöz "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanmaları, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler Abdulkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Talha Özyurt, Mustafa Sökmen ve Vedat Taşdelen'in tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

İHALELERDE DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Savcılığın tutuklanması talep edilen 7 şüpheliye ilişkin hazırladığı sevk yazısında, Zabıta ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere scooter alınması ve başkanlık konutunda kullanılmak üzere gerçekleştirilen LED TV ve ses sistemleri alımı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ve bilirkişi raporlarında, ihaleye katılımın son derece sınırlandırılarak başka firmaların katılımlarının engellendiği ve adrese teslim şekilde ihalelerin yapıldığının tespit edildiği belirtildi. İhtiyacı karşılayacak şekilde daha farklı modellere haiz isteklilerin ihalelere katılım sağlayamadığı aktarılan yazıda, müfettiş ve bilirkişi raporlarına atıfta bulunularak kamunun zarara uğratıldığı kaydedildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARINA DA YER VERİLDİ

Sevk yazısında, İBB Satın Alma Müdür Yardımcısı olarak görev yapan şüpheli Volkan Karagöz ile İBB Satınalma Müdürü olarak görev yapan ve her iki ihalenin de ihale komisyon başkanı olan şüpheli Talha Özyurt arasında geçen WhatsApp mesaj kayıtlarında, yaka kamerası alım işine ilişkin bir alıma dayalı sohbet gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İdareden 10 tane alımın yapılması yönünde bilgi verildiği söylenerek, 'arta kalan diğer 10 yaka kamerasını ise başkanlık konutunda kullanılmak üzere gerçekleştirilen LED TV ve Ses Sistemleri Alımı ihalesini kazanan A. isimli firmanın TV parası yerine bunlardan verir mi?' şeklinde konuşmaların yer aldığı gibi yine şüpheli Talha Özyurt'un bir telefondan bahsedip bataryasının değişmesi gerektiğini şüpheli Volkan Karagöz'e söylemesi üzerine şüpheli Karagöz'ün de parasını kimin ödeyeceğini sorduğu, bunun üzerine ise şüpheli Talha'nın da 'A. sponsor' demek suretiyle başkanlık konutunda kullanılmak üzere gerçekleştirilen LED TV ve Ses Sistemleri Alımı ihalesini kazanan Vedat Taşdelen'in bu parayı ödeyeceğini ifade ettiği, yine yapılan ihalelerde görev alan şüpheli Mustafa Delipoyraz ile A. Hırdavat isimli firmanın sahibi olan şüpheli Vedat Taşdelen arasında geçen bir konuşmada ise şüpheli Mustafa'nın yapılacak bir ihaleye ilişkin bir kısım bilgileri şüpheli Vedat'a göndererek teklif istediği, diğer firmaların isimlerini de paylaşıp teklif vermesi gereken firma ve fiyat bilgilerine ilişkin açıklamalarda bulunduğu tespit edilmiştir."

"A. SPONSOR" YAZIŞMASI DOSYADA

Başkanlık konutunda kullanılmak üzere gerçekleştirilen LED TV ve Ses Sistemleri Alımı ihalesini kazanan A. Hırdavat isimli firmanın sahibi olan şüpheli Vedat Taşdelen ile bazı şüpheliler arasında yapılacak ihalelere ilişkin bilgi paylaşımının olduğu ifade edilen sevk yazısında, "Kurum içerisinde yapılacak bir kısım işlere ilişkin olarak 'A. sponsor' gibi konuşmaların gerçekleştirilerek paranın bu firma üzerinden alınması hususları göz önüne alındığında, yapılacak ihalelere ilişkin bilgilerin bu firmaya sızdırıldığı ve karşılığında usulsüzce bir kısım menfaatlerin elde edildiği ve bu nedenle adrese teslim şekilde ihalelerin yapıldığı aşikardır." değerlendirmesi yapıldı.

Sevk yazısında, şüpheliler Abdulkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz, Talha Özyurt, Mustafa Sökmen ve Vedat Taşdelen'in üzerlerine atılı "ihaleye fesat karıştırma" suçunu işlediklerine ilişkin dosya kapsamında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların mevcut olduğu vurgulandı.

EKREM BAKİ'NİN HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından şüpheli Ekrem Baki hakkında alınan mali analiz raporunda, şüphelinin 2017 yılından başlayıp 2026 yılına kadarki süreçteki hesap hareketlerinin incelendiği, 2025 yılında diğer yıllara oranla afaki miktarda para transfer işlemlerinde artış olduğunun tespit edildiği kaydedilen yazıda, 2025 yılı itibarıyla Baki'nin hesabında gerçekleşen bu transferlerin kaynağının dikkat çekici olduğu ve kaynağına ilişkin bir tespit yapılmadığı belirtildi.

HTS KAYITLARI DA SEVK YAZISINDA

Sevk yazısında, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Ekrem Baki'nin incelenen HTS-baz verilerinde ise para transferlerinin afaki miktarda artış gösterdiği yıllarla orantılı olarak Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün lideri ve yöneticileri ile ve ayrıca tam bir teslimiyet duygusuyla hareket ederek örgüt lideri ve yöneticilerinin talimatları doğrultusunda hareket edip, bir kısım müteahhitlerden usulsüzce rüşvet alan örgüt üyeleri ile sıklıkla baz kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bu nedenle şüpheli Ekrem Baki'nin Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olarak, örgüt kapsamında elde edilen haksız menfaatlerin bu özelliğini bilerek kabul edip kullanmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların dosya kapsamında mevcut olduğu anlaşılmıştır."

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 3 Eylül'de yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim edilen ön inceleme raporu ile bilirkişi raporları uyarınca, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildiği bildirilmişti.

Bu kapsamda 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon ile zanlılar hakkında gözaltı kararının verildiği kaydedilen açıklamada, "12 şüpheli şahıs İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edilmektedir, soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanılmıştı.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli daha yakalanırken, böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e çıkmıştı.

Şüphelilerden Gülin'in başka suçtan dolayı cezaevinde, Mahmut Berk Şahin'in ise yurt dışında olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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