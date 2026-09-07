Kitap basımında altı milyon adetlik düşüş... Sekiz aylık rakamlar üzdü

Türkiye’de yayıncılık sektöründeki daralma sürüyor. Yılın ilk 8 ayında 265 milyon 588 bin kitap basılırken, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 milyon adetlik düşüş yaşandı. Çocuk-gençlik ve yetişkin kurgu kitapları ise üretimin arttığı iki kategori oldu.

Türkiye’de yayıncılık sektörü daralmaya devam ediyor… Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun (YAYFED) açıkladığı bandrol datalarına göre; bu senenin ilk sekiz ayında 265 milyon 588 bin kitap basıldı. Böylece 271 milyon 436 bin kitabın üretildiği 2025’in aynı dönemine kıyasla yaklaşık 6 milyon nüshalık bir düşüş meydana geldi. Sadece ağustos ayında basılan kitap sayısı ise 51 milyon 543 bin oldu.

ÇOCUK KİTAPLARI VE YETİŞKİN KURGU İSTİSNA

2026’nın ilk sekiz ayında bütün kitap türlerinin üretiminde azalma meydana gelirken “çocuk-gençlik kitapları” ile “yetişkin kurgu” eserlerinin basımı geçen senenin aynı dönemine göre arttı. Bu sene 40,3 milyon çocuk kitabı, 36 milyon yetişkin kurgu kitabı basıldı. Türkiye’deki yıllık toplam kitap üretimi 2021’den sonra büyük gerileme yaşadı. 2021’de 438 milyon olan kitap üretimi, 2022’de 380 milyon, 2023’te 400 milyon, 2024’te 413 milyon, 2025’te ise 407 milyon oldu. Öte yandan 2025 rakamlarına bakıldığında, Türkiye’de akademik kitapların ortalama baskı adedinin 700’e, yetişkin kurguların ise 1150’ye kadar düştüğü görülüyor. Bütün bunlar, artan dijitalleşme ve kitap fiyatlarındaki artış gibi sebeplerle “okuma kültürünün değişmesi” olarak yorumlanıyor.

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