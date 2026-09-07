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T-Otomobil

Sektörden sıfır faiz ve takas desteği! Otomotiv pazarı daraldı kampanyalar hızlandı

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Sektörden sıfır faiz ve takas desteği! Otomotiv pazarı daraldı kampanyalar hızlandı

Yüksek finansman maliyetleri ve kredi kısıtlamaları otomotiv talebini baskılarken pazar, ağustosta yüzde 20,28 küçüldü. Daralan pazarda markalar, eylül ayıyla birlikte kredi, takas ve fiyat avantajlarını artırarak tüketiciyi yeniden showroomlara çekmeye başladı.

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Otomotiv pazarında daralma ağustos ayında da devam ederken, markalar eylül ayıyla birlikte satışları desteklemek maksadıyla finansman ve fiyat avantajlarını artırdı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,28 daralarak 81 bin 31 adede gerilerken, yılın ilk 8 ayındaki toplam daralma yüzde 11,91 oldu. Ocak-ağustos döneminde otomobil satışları yüzde 13,78, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,40 geriledi. Pazardaki daralmada yüksek finansman maliyetlerinin yanı sıra BDDK tarafından getirilen taşıt kredisi kısıtlamaları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar da etkili oluyor.

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Özellikle kredi kullanımındaki sınırlamalar, tüketicilerin otomobil alım kararlarını ertelerken, otomotiv sektöründe alternatif finansman yöntemlerinin önemi de artıyor. Son dönemde katılım finans seçenekleri otomobil alımlarında daha fazla öne çıkarken, tüketicilerin mevcut kredi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda farklı bireysel finansman imkânlarını da değerlendirerek satın alma bütçelerini tamamlamaya çalıştığı görülüyor. Bu tablo karşısında markalar ise eylül ayına sıfır faizli veya düşük faizli kredi, takas desteği, nakit indirim ve özel fiyat kampanyalarıyla başladı.

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Ayın başında kampanya açıklayan markalar arasında Opel, Skoda, Peugeot, Suzuki, MG ve Citroën öne çıktı. Opel, binek ve SUV modellerinde finansman seçenekleri sunarken, hafif ticari araçlarda 1 milyon TL’ye varan kredi ve sıfıra varan faiz avantajı sağlıyor. Corsa’nın manuel şanzımanlı Edition versiyonu ise 1 milyon 444 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Skoda elektrikli modelleri Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé’de çeşitli avantajlar sunarken, kadın müşterilere 10 bin TL değerinde şarj desteği sağlıyor. Enyaq ailesinde 1 milyon TL’ye kadar 6 ay vadeli sıfır faizli tüzel kredi, Kamiq’te ise 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli bireysel kredi imkânı bulunuyor. Peugeot, 2008, 3008, 5008 ve E-208 modellerinin yanı sıra hafif ticari araçlarında finansman kampanyalarını sürdürüyor. 3008’de tüzel müşterilere 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi sunulurken, E-208’de 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı dikkat çekiyor. Hafif ticari modellerde ise 1 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi ve takas destekleri bulunuyor. Suzuki, Vitara ve S-Cross modellerinde fiyat ve takas desteğini öne çıkarırken, bazı modellerde 50 bin TL’ye varan takas desteği sunuyor. Markanın tüm modellerinde geçerli 500 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi seçeneği de bulunuyor. MG ise ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ modellerinde takas desteği sağlarken, 2026 model MG7’de 150 bin TL takas desteğiyle fiyat avantajı sunuyor.

Sektörden sıfır faiz ve takas desteği! Otomotiv pazarı daraldı kampanyalar hızlandı
Başlık ResmiSektörden sıfır faiz ve takas desteği! Otomotiv pazarı daraldı kampanyalar hızlandı

2025 model MG7’de ise 700 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi fırsatı devam ediyor. HS Luxury’de stoklarla sınırlı ÖTV avantajı da kampanyanın dikkat çeken başlıkları arasında. Citroën de eylül ayında özellikle finansman seçenekleriyle öne çıkıyor. Binek modellerde yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranları sunan marka, hafif ticari araçlarda 1 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor. Ami’de 250 bin TL için 12 ay sıfır faiz veya 30 bin TL nakit indirim seçenekleri bulunurken, ë-C3 ve bazı C3 Aircross versiyonlarında 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi sunuluyor. Pazardaki daralmanın belirginleştiği dönemde kampanyaların ortak noktasını ise doğrudan fiyat indiriminden çok finansmana erişimi kolaylaştıran kredi seçenekleri, takas destekleri ve alternatif satın alma çözümleri oluşturuyor. Bu durum, markaların yılın kalan bölümünde satışları korumak için finansman tarafını daha güçlü bir rekabet alanı olarak kullanacağının da işareti olarak değerlendirilebilir.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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