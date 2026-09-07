Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra katılma şansı yakalayan Fenerbahçe, lig etabındaki ilk maçında perşembe günü İtalyan devi Roma’yı konuk edecek. Süper Lig’deki istikrarsız oyununu unutturmak isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri, şimdiden zafere odaklandı. Roma’nın eski yıldızı Dario Bonetti, Kadıköy’deki zorlu karşılaşma öncesi Türkiye Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Bonetti, Fenerbahçe’nin kaliteli oyuncularıyla avantajlı taraf olduğuna dikkat çekti.

Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetle lig yarışında yara alan Fenerbahçe, Avrupa’nın 1 kupasına galibiyetle başlamayı gözüne kestirdi. Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy’de yaklaşık 45 bin taraftarın oluşturacağı atmosferin de desteğiyle son dönemin formda takımı Roma'yı devirmek için şimdiden kenetlendi. 90‘lı yıllarda İtalyan ekibinin formasını toplamda 131 kez terleten eski futbolcu Dario Bonetti, mücadeleyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi.

ÖZEL | Roma’nın eski yıldızı Dario Bonetti, Fenerbahçe maçı için konuştu: Onların şansı daha yüksek

BONETTİ: “DYBALA, MALEN VE KONE ÇOK TEHLİKELİ”

Roma’nın ligdeki ilk üç maçında son derece kaliteli bir kadroya ve çok önemli taktiksel organizasyona sahip olduğunu gösterdiğini belirten Bonetti, geçen sezon takıma gelen teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin takıma aşıladığı zihniyetle bu yapıyı başarılı bir şekilde değiştirdiğini vurguladı. İtalyan ekibinin en büyük gücünün top kaybedildiği anda tüm sahada uygulanan geçiş oyunu presi olduğunu ifade eden Bonetti, "Forvette Dybala ve Malen, orta sahada ise Kone en öne çıkan isimler. Hücum organizasyonlarını kanatlardan kuruyorlar çünkü stoperlerden biri mutlaka orta saha çizgisinden ceza sahasına kadar hücuma destek veriyor." dedi.

ÖZEL | Roma’nın eski yıldızı Dario Bonetti, Fenerbahçe maçı için konuştu: Onların şansı daha yüksek

“ROMA’YA ZARAR VEREBİLİRLER”

Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu ve maçın sonucunun yıldız oyuncuların fiziksel durumlarına bağlı olduğunu belirten eski futbolcu, sarı-lacivertlilerin kadro kalitesine dikkat çekti. Bonetti, "Fenerbahçe'nin Roma'ya zarar verebilecek Lukaku, Greenwood, Asensio, Kanté, Guendouzi ve Škriniar gibi çok iyi tanıdığımız oyuncuları var. Eğer fiziksel açıdan mükemmel durumdalarsa ve takım tarafından desteklenirlerse kesinlikle fark oluşturabilirler." ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Roma’nın eski yıldızı Dario Bonetti, Fenerbahçe maçı için konuştu: Onların şansı daha yüksek

“FENERBAHÇE’NİN HARİKA OYUNCULARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK GEREK”

Roma deplasmanındaki atmosferin İstanbul'daki baskıyla eşdeğer olacağını söyleyen Bonetti, Roma taraftarının şimdiden bu coşkuyu yaşadığını ve maçın gidişatı ne olursa olsun İtalyan taraftarların takımlarını destekleyeceğinin altını çizdi. Roma'nın geride beklemeyeceğini ve oyunu domine ederek son dakikaya kadar hücum edeceğini vurgulayan Bonetti, "Fenerbahçe'nin sahadaki bu coşkuyu kendi lehine kullanma konusunda çok akıllı olması gerekiyor. Unutmayın ki böylesine büyük bir coşku her zaman dostunuz değildir. Yine de özellikle Fenerbahçe'nin harika oyuncularını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Fenerbahçe’nin Roma'nın içinde bulunduğu olumlu havaya ve iyi formuna rağmen her maçta olduğu gibi olumlu bir sonuç elde etme şansı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

ÖZEL | Roma’nın eski yıldızı Dario Bonetti, Fenerbahçe maçı için konuştu: Onların şansı daha yüksek

“TÜRK FUTBOLU GELİŞİM GÖSTERDİ”

Türk futbolunun ivme kazandığına da değinen Bonetti, ülkeye gelen kaliteli yabancıların ve Avrupa'da forma giyen yeni nesil Türk futbolcuların bu gelişimde büyük pay sahibi olduğunu ifade etti. Bu durumun karşılıklı tecrübe paylaşımı yaparak tüm futbol ekosistemini büyüttüğünü belirten Bonetti, "Bu gelişmede ayrıca harika işler çıkaran Türk teknik direktörlerin de hakkını teslim etmek isterim.” diyerek sözlerini tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MUHAMMET DUMAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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