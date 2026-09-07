Aziz Yıldırım'dan Bakü'ye sürpriz ziyaret: İnsansız deniz araçlarını İlham Aliyev'e tanıttı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’de bir araya geldi. Görüşmede, Yıldırım’ın kendi şirketinin üretimi olan insansız deniz araçları İlham Aliyev’e tanıtıldı.

Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu kez Azerbaycan’da gerçekleştirdiği görüşmeyle dikkat çekti. Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’de bir araya geldi.

Aziz Yıldırımdan Baküye sürpriz ziyaret: İnsansız deniz araçlarını İlham Aliyeve tanıttı

Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'ni ziyaret ederek burada sergilenen askeri araç ve sistemleri inceledi. Ziyaret kapsamında, Aziz Yıldırım'ın kendi şirketi tarafından geliştirilen insansız deniz araçları (İDA) ön plana çıktı.

Aziz Yıldırımdan Baküye sürpriz ziyaret: İnsansız deniz araçlarını İlham Aliyeve tanıttı

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI TANITILDI

Aliyev’e, SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile KAYRA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) hakkında bilgi verildi. Araçların kullanım amaçları, teknik özellikleri ve taktik kabiliyetleri yetkililer tarafından aktarıldı.

Aziz Yıldırımdan Baküye sürpriz ziyaret: İnsansız deniz araçlarını İlham Aliyeve tanıttı

Azerbaycan Deniz Kuvvetleri bünyesinde sergilenen SALVO ve KAYRA, sahip oldukları teknolojik özellikler ve yüksek yerlilik oranıyla öne çıktı.

Ziyarette SALVO’nun CANiK üretimi 12,7 milimetrelik stabilize makineli tüfekle donatılan versiyonu ile ROKETSAN’ın ÇAKIR seyir füzesi entegre edilen konfigürasyonu hakkında da bilgi verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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