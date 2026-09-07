Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç’ın sevgilisi Özlem E.’nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Özlem E., Kılıç’ın olay günü setten çıkarıldığını ve kimseyle görüşmek istemediğini kendisine söylediğini aktardı, son telefon görüşmelerinden bahsetti. İki gün boyunca Kılıç’tan haber alamaması üzerine evine gittiğini belirten Özlem E., oyuncuyu salondaki koltukta çıplak ve hareketsiz halde bulduğunu ifade etti.

Olay, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serhat Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., oyuncunun evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen cevap alamayan Özlem E., yanında bulunan yedek anahtarla eve girdi.

Serhat Kılıç’ın sevgilisi ifade verdi! Son konuşmasının detayları ortaya çıktı

EVİNDE ÖLÜ BULDU

Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulan Özlem E., durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Oyuncunun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Serhat Kılıç’ın sevgilisi ifade verdi! Son konuşmasının detayları ortaya çıktı

SON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Emrullah Erdinç’in haberine göre Özlem E., ifadesinde Serhat Kılıç’ı yaklaşık 8 yıldır tanıdığını ve kendisiyle son olarak 4 Eylül Perşembe günü telefonda görüştüğünü söyledi.

Kılıç’ın sağlık sorunları nedeniyle “Teşkilat” dizisinin setine gidemediğini ve bu nedenle yapımdan çıkarılmasıyla ilgili bir durum yaşandığını anlatan Özlem E., oyuncunun telefon görüşmesinde sağlık durumunun oldukça kötü olduğunu söylediğini aktardı.

Özlem E., Kılıç’ın sağlık sorunları nedeniyle hem kendisiyle hem de dizi setindeki arkadaşlarıyla tartıştığını, ardından telefonlara cevap vermemeye başladığını ifade etti.

Serhat Kılıç’ın sevgilisi ifade verdi! Son konuşmasının detayları ortaya çıktı

“PAZARTESİ GÜNÜ YANINA GİDECEKTİM”

Kılıç’ın daha önce küstüğü kişilerle birkaç gün boyunca iletişim kurmadığını belirten Özlem E., bu nedenle Perşembe gününden sonra kendisine ulaşamamasından şüphelenmediğini söyledi. Normal şartlarda pazartesi günü Kılıç’ın evine giderek herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmeyi planladığını belirten Özlem E., olay günü ise içinden gelen bir his üzerine eve gitmeye karar verdiğini anlattı.

“SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Emrullah Erdinç’in haberine göre Özlem E.’nin emniyete verdiği ifadede şu detaylar yer aldı:

“Serhat Mustafa KILIÇ arkadaşım olur. Kendisini 8 senedir tanırım. Dizi film oyuncusudur. Kendisiyle en son Perşembe günü yani 2 gün önce cep telefonu vasıtasıyla görüştük. Kendisinin oyuncusu olduğu Teşkilat dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden atılması ile ilgili bir durum vardı. Telefonda bu konudan bahsettik. Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştı ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim. Ancak kendisinin huyu gereği küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı Perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim.”

Serhat Kılıç’ın sevgilisi ifade verdi! Son konuşmasının detayları ortaya çıktı

“UYUŞTURUCU MADDE VE ALKOL KULLANDIĞINI BİLİRİM”

“Normalde Pazartesi günü kendisinin yanına gidip bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol edecektim. Ancak bugün birden içime doğdu ve kendisinin yanına gitmek istedim. Eve tarafımda bulunan yedek anahtarla girdim. Yerde kırık tabak parçaları bulunmaktaydı ve kendisi salonda koltuk üzerinde çırılçıplak vaziyette yatar haldeydi. İçerisi oldukça soğuktu ve klima açıktı. Kendisine dokunduğumda vücudunun sert olduğunu anladım ve öldüğüne kanaat getirdikten sonra polis ekiplerine haber verdim. Kendisinin son zamanlarda boyun fıtığı ile ilgili hastanede tedavi olduğunu biliyorum. Zaten bu rahatsızlığı sebebiyle işine gidememekteydi. Boyunluk takarak gezerdi. Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim. Diyeceklerim bunlardan ibarettir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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